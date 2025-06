El Supremo propone juzgar al fiscal general por revelar datos del novio de Ayuso por "indicaciones de Presidencia del Gobierno"

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado ha dado por terminada la instrucción de la causa que seguía contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado afirma que "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno" se produjo un "frenético intercambio" de mensajes entre ambos "con la finalidad de ganar el relato" de que el pacto de conformidad partía de la defensa del empresario Alberto González Amador y no del ministerio público.

El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado -equivalente al de procesamiento- señala que, a expensas de lo que se determine en el futuro juicio, cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso que se seguía contra dicha persona. Un correo que le había sido remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid, después de que Julián Salto, el fiscal que firmaba la denuncia contra González Amador, se lo remitiera desde un partido de fútbol.

El magistrado instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad. Se trata del correo que el abogado Carlos Neira remitió a un correo genérico de la fiscalía madrileña y a la Abogacía del Estado proponiendo un pacto para evitar el juicio en el que asumía la comisión de dos delitos fiscales.

En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 10 días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa, así como la práctica de diligencias complementarias que consideren necesarias.

El magistrado señala que al nivel indiciario propio del momento procesal en que se encuentra la causa cabe presumir como hechos que “a raíz de indicaciones recibidas de presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada 'La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales', el fiscal general del Estado, “con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía” sobre de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, “entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo”.

Enviado a una emisora

El auto, de 51 páginas, añade que dichas comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida entre García Ortiz y Rodríguez minutos después de las 21:29 horas, tras la que esta realizó un par de llamadas telefónicas al fiscal Salto. Entre los correso estaba el de 2 de febrero con el asunto ‘Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública’. En él se afirmaba: “Les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.

El instructor señala que “la finalidad de solicitar la remisión de dichos correos a Salto era la de reenviarlos inmediatamente al correo electrónico de Álvaro García Ortiz, pero no al oficial, sino al particular, según él mismo le había indicado", para desde allí "acabar facilitándolo a un medio, como la cadena SER, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría el confidencial contenido de ese correo, lo que ocurrió mediante un avance a las 23:25 horas en el programa radiofónico Hora 25, que no fue sino un adelanto de su publicación a las 23:51 horas en la web de dicho medio”. Dicho medio añadía en su información que la Fiscalía de Madrid preparaba un comunicado al respecto.

A continuación de la publicación de esta información y en unidad de acto con ella, según prosigue el auto, “con la documentación que ya tenía en sus manos Álvaro García Ortiz, proporcionada por María Pilar Rodríguez Fernández, se puso en marcha para ir confeccionando el referido comunicado, que lo hizo en forma de nota, donde se incorporaba información, además de otros, del referido correo de 2 de febrero de 2024, y, cuando el borrador lo tuvo terminado, se lo remitió a María Pilar Rodríguez Fernández, quien, conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024”.