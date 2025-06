Illa hablará en catalán en la Conferencia de Presidentes pese a la amenaza de Ayuso

El president de la Generalitat, Salvador Illa, hablará en catalán en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en el Palau de Pedralbes. Lo hará pese a la amenaza de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de abandonar la cumbre si hay dirigentes que hacen uso de las lenguas cooficiales. "Hablaré con toda naturalidad en la lengua que utilizo, que es el catalán", ha asegurado en una entrevista en RAC1, además de celebrar que se puedan usar las lenguas cooficiales por primera vez. Preguntado por cómo se relacionará con Ayuso, Illa ha respondido que la saludará "como al resto".

El propósito del president es hablar, principalmente, de vivienda. De hecho, presumirá de que un año después de haber declarado Cataluña como zona tensionada, el precio medio del alquiler ha caído un 4,7% y, en el caso de Barcelona, un 8,9%. Que los contratos de alquiler se han alargado y que el parque público de vivienda ha crecido en 11.807 alquileres en un año son otros aspectos de los que buscará sacar pecho, pese a que las comunidades del PP no quieren entrar en este debate.

"Hay en juego cosas muy relevantes, no me entra en la cabeza que se pueda tener una actitud de obstrucción, de no estar a la altura de las circunstancias. 'Seny'", ha recalcado Illa, pidiendo a los barones del PP una actitud "constructiva". Precisamente a petición de los populares, otro de los asuntos que se abordará es el control fronterizo a tenor del traspaso de la competencia de inmigración pactado por el PSOE con Junts.

"Cuando se hable de control fronterizo, se tiene que respetar el marco legal. Es una de las cuestiones políticas más relevantes. Desde el punto de vista humanista, todos podemos cooperar. Hay que tener capacidad de avanzar en este sentido", ha defendido Illa sobre la delegación de competencias a Cataluña.

Está previsto que a las 10, tanto Illa como anfitrión como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hagan una declaración institucional que dará el pistoletazo de salida a la Conferencia de Presidentes, la primera que se celebra en Cataluña desde que se constituyó este foro hace más de 20 años.