El Palacio de Pedralbes de Barcelona ha sido el escenario elegido para la celebración de la XXVII Conferencia de Presidentes, una cita en la que se ha escenificado desde el inicio la ruptura total entre Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos del Partido Popular.

Que la foto final de la no iba a ser una imagen de unidad y concordia no era ningún secreto. El domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una gran manifestación en Madrid contra el Gobierno y aunque no todos los dirigentes populares han mantenido el mismo grado de tensión y confrontación, sí que todos ellos se han esforzado en dejar claro que exigen el fin del Ejecutivo de Sánchez.

La reina de los desplantes sin duda ha sido Isabel Díaz Ayuso desde, quien desde que llegó se esforzó por mostrar frialdad en su saludo con Salvador Illa, que como anfitrión iba recibiendo a todos sus homólogos. Finalmente, la presidenta madrileña cumplió su palabra y salió de la reunión cuando el vasco Imanol Pradales tomó la palabra para hacer su discurso en euskera.

"La intención del Gobierno es respetar los tiempos de la democracia y celebrar las próximas elecciones en 2027" — Pedro Sánchez

La Conferencia ha servido a los dirigentes autonómicos del PP para calentar motores de cara a la marcha del domingo con una petición casi unánime para exigir que se convoquen elecciones generales de forma inmediata. Ante las peticiones, el presidente Sánchez, dejó claro que su intención es cumplir con lo que queda de legislatura.