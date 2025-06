Ayuso, sobre las lenguas en la Conferencia de Presidentes: "Se quiere visibilizar un Estado plurinacional que no somos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado su decisión de salir de la reunión de la Conferencia de Presidentes durante las intervenciones en euskera del lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente catalán, Salvador Illa, como un gesto de "libertad". Para la mandataria madrileña lo que se ha pretendido con el uso de las lenguas cooficiales en el encuentro en Barcelona ha sido "visibilizar cada vez más un Estado plurinacional que no somos".

"Amo a Cataluña, como al resto de comunidades autónomas", ha asegurado, " y tengo responsabilidad con todas". Por eso, ha añadido, lo suyo es defender "la unidad de España en Cataluña". "No me parece bien utilizar las lenguas oficiales para dividir a los españoles", ha enfatizado tras criticar "la farsa de los pinganillos". Las lenguas, ha asegurado, no se pueden utilizar para intentar mostrar que los españoles, "cuando estamos en según qué regiones", somos "extraños o extranjeros en nuestra casa".

La presidenta madrileña considera que no tiene sentido que en los pasillos se esté hablando "en perfecto español" y diez minutos después haya que utilizar un pinganillo. Pero más allá de ello lo que denuncia es que se trate, a su juicio, de un uso de las lenguas "para mostrar que somos plurinacionales cuando no lo somos. Se están utilizando las lenguas cooficiales para mostrar una España plurinacional que no existe, puesto que España es una nación", ha repetido en varias ocasiones a la salida de la reunión.

Asimismo, ha defendido el gesto de salir de la sala en que se mantenía el encuentro para regresar después como un gesto de libertad. "Tengo libertad para manifestar desde mi posición como presidente autonómico aquello que no me parece bien", ha señalado. "Creo que tengo libertad para hacerlo del mismo modo que otros presidentes tienen libertad para hacer lo que consideren. Han hablado el resto de los presidentes dando la bienvenida en gallego, en valenciano... y me parece fantástico, respetable. Eso es la riqueza cultural y lingüística de nuestro país", ha sostenido. "Muchas veces no se está utilizando el catalán como riqueza sino como un arma de división", ha añadido, además de reclamar que se traslade a Bruselas la petición de que se considere "el español", siempre ha utilizado ese término frente a castellano, tercera lengua oficial de la Unión Europea.

Ningún otro presidente autonómico del PP ha secundado su salida, cuestión a la que, no obstante, no ha dado relevancia. Aunque ya ayer advirtió en la Asamblea de Madrid que lo haría, no ha sido algo que haya pactado con otros dirigentes, según ha asegurado. "No necesito hacer sainetes con nadie, del mismo modo que ningún presidente autonómico me ha pedido permiso para hablar en valenciano, para hablar en mallorquín o hacerlo en gallego", ha apuntado. "No pido que se me secunde".

El gesto de Ayuso ha sido considerado una "intolerable falta de respeto" hacia el euskera desde la presidencia del País Vasco, mientras que en el Gobierno lo leen como una forma de llamar la atención. "La señora Ayuso necesita liarla y llamar la atención para que no se hable del proceso judicial en el que está su pareja por presunto fraude a la Hacienda pública y para que no se hable del proceso judicial" sobre las residencias de personas mayores de Madrid "en las que fallecieron de manera terrible 7.291 personas" en pandemia, ha afirmado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En la dirección nacional del PP, entretanto, se recalca que el castellano es la lengua hablada por "absolutamente todos". La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha apelado al "sentido común". "Si tenemos una lengua que todos la hablamos, hablemos en ella para conseguir los puntos de encuentro. Las lenguas están para unir y no deben de ser un elemento y un instrumento de enfrentamiento", ha comentado de forma genérica. Preguntada más directamente sobre la actuación de la presidenta madrileña, ha recordado que Ayuso "dijo ayer lo que iba a hacer, y cada uno lo expresa de la manera que considera oportuno".

Desde otros gobiernos autonómicos populares se ha mantenido cierta distancia. En concreto, el portavoz del Gobierno balear, Antoni Costa, ha destacado el "talante distinto" de su presidenta "Tenemos una forma de trabajar distinta quizás. Respetamos a Ayuso, pero Marga Prohens tiene un talante distinto. Yo creo que nuestra presidenta no tiende a buscar confrontaciones", ha afirmado sin querer entrar en más detalles.

Ayuso se ha referido también a su incidente con la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, fuerza que lidera la oposición en la región, Mónica García, en los momentos preliminares de la reunión. Cuando la ministra se ha acercado a saludarla como al resto de presidentes, "con normalidad institucional", según fuentes de su departamento, Ayuso ha retirado la cara. Desde su entorno se ha trasladado que la presidenta ha tendido la mano, pero cuando García ha pretendido darle dos besos le ha preguntado "si todavía pretendía darle dos besos a una asesina", en referencia a la intervención ayer en la Asamblea regional de la diputada de Más Madrid Diana Paredes, quien afirmó durante un debate sobre la gestión de las residencias madrileñas en pandemia que el Gobierno de Madrid "no solo firmó protocolos de la vergüenza, firmó sentencias de muerte".

"Con el resto de los presidentes autonómicos y ministros nos hemos dado la mano, que creo que es el lenguaje que tiene que preservarse en una relación política", ha explicado después la presidenta madrileña ante la prensa. "Con habernos dado la mano hubiera sobrado. No quiero que me dé dos besos una persona que constantemente nos llama asesinos". Eso, ha dicho, no es "respeto institucional" sino "hipocresía institucional".