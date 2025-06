El PP insiste en acusar a Sánchez de ser la "mafia", pero rechaza presentarle una moción de censura

Después de que el lunes de la semana pasada saltara el escándalo de Leire Díez, el PP empezó a referirse al Gobierno como la "mafia". El audio en el que se escuchaba a la ya exmilitante socialista maniobrando contra la Guardia Civil llevó a Alberto Núñez Feijóo a hablar de Pedro Sánchez como "mafia pura" y a convocar una manifestación para pedir su dimisión. La protesta se celebrará este domingo en el centro de Madrid y el lema es "mafia o democracia".

Pese a la gravedad de esta acusación y de este último episodio de Díez que los populares colocan al final de una ristra de escándalos en la que incluyen al exministro José Luis Ábalos, las investigaciones sobre el hermano y la esposa de Sánchez y también al fiscal general del Estado imputado, los conservadores no consideran oportuno presentar una moción de censura. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso y hombre de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo, subrayó en Telemadrid que en estos momentos los socios parlamentarios del Gobierno central (Junts, ERC, BNG...) no dan muestras de querer dejar caer a Sánchez y tampoco consideran que ese debate parlamentario sea útil para los intereses políticos del PP. "A día de hoy, no hay ninguna aritmética que permita que la moción de censura prospere y solo serviría para convertirse en un circo mediático que a día de hoy no tiene ningún sentido", dijo Tellado.

El portavoz de los conservadores acusó a los socios de Sánchez de estar "amparando la mafia" y les animó a acabar con ella y "apostar por la democracia". Los populares ven a los "españoles hartos de la degradación política" que consideran que genera el presidente del Gobierno y "esperan que haya una alternativa" del PP y también en las urnas. Tellado recordó que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page (PSOE), advirtió la víspera de la delicada situación que vive su partido y abogó por un adelanto electoral. Los conservadores llevan semanas exigiendo al jefe del Ejecutivo que disuelva las Cortes y convoque elecciones. "Queremos ganarle a Sánchez en las urnas y mientras tanto le ganaremos en la calle", añadió en referencia a la manifestación de este domingo en Madrid.

Editorial de la fundación de Aznar

También se ha apuntado a hablar de "mafia" la Fundación FAES, presidida por José María Aznar, que irá a la protesta, como Mariano Rajoy. La FAES animó este jueves a salir a la calle para "decir alto y claro que la mafia no tendrá la última palabra". En un editorial publicado por la organización, cita algunos escándalos que afectan a Sánchez y repasa lo que considera la "ejecutoria mafiosa" del Gobierno de coalición e incluye "los indultos arbitrarios, la mutilación del Código Penal, la amnistía anticonstitucional" y "el blanqueamiento del terrorismo etarra".

Según FAES, hay que secundar la protesta porque "la democracia no tolera estados dentro del Estado, tumores mafiosos que suplanten la representación política". "Los gobiernos democráticos tienen presidentes, ministros y funcionarios, no capos, consiglieris ni fontaneros", se puede leer en el editorial.

Feijóo ha pedido a los suyos ir sin banderas del partido ni carteles con las siglas del PP para que los ciudadanos se sientan más libres de participar en la manifestación.