El aviso de Isabel Díaz Ayuso: "saldrá" de la Conferencia de Presidentes si no le hablan "en español"

"Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré". Así se ha pronunciado hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea de Madrid ante la posibilidad de que los presidentes catalán, Salvador Illa, y vasco, Imanol Pradales, intervengan en catalán y euskera, respectivamente, en la Conferencia de Presidentes de este viernes. Según una información de El Español, en la Conferencia de Barcelona se permitirá usar lenguas cooficiales a los presidentes y se repartirán pinganillos para su traducción simultánea.

"Ya pensaré qué hacer con los pinganillos, pero ya les digo que no me los pienso poner", ha recalcado Díaz Ayuso. "En lugar de defender el español en todos los rincones", ha reprochado al Gobierno, "lo que hacen es utilizar el catalán para hacer provincianismo".

El asunto ha servido para tensar aún más la actitud de la presidenta madrileña ante la cita en Pedralbes. Ayuso ya había asegurado el martes en una entrevista televisiva que acudiría con la intención de no hacer "ni media concesión" al independentismo y hoy ha reiterado que viajará mañana a Barcelona con "pocas expectativas" a un encuentro que, a su juicio "solo sirve para gloria del presidente", Pedro Sánchez, que "no gobierna las comunidades autónomas y las respeta bastante poco".

La presidenta madrileña ha asegurado, no obstante, que irá a Barcelona para denunciar "la golfada" que está cometiendo el presidente del Gobierno y para señalar a "toda la mafia" del Gobierno y el PSOE. También ha señalado entre sus motivos para no ausentarse de la Conferencia de Presidentes la "coherencia" por las veces que han pedido su convocatoria; poder escuchar al resto de presidentes autonómicos y para no "desairar" a los ciudadanos catalanes. "Si siempre reivindicamos la presencia del Estado en Cataluña, ahora haremos exactamente lo mismo", ha subrayado.

Entre sus intenciones en el foro, ha adelantado Ayuso, está proclamar que "Sánchez ha roto la separación de poderes", llenando los juzgados de "activistas" y persiguiendo "a los jueces que intentan, a su vez, perseguir la corrupción del Gobierno". Asimismo, Ayuso aprovechará para denunciar la "golfada", ha repetido, de la quita de deuda autonómica, el "caos ferroviario", la "falta de médicos en toda España" y el problema migratorio, entre otros asuntos de confrontación.