"Si hemos confinado por un puto virus, ¿no vamos a hacerlo por esto?": la frase de la delegada del Gobierno el día de la dana

Los testimonios que van desfilando ante el juzgado número de 3 de Catarroja siguen arrojando luz sobre qué ocurrió el 29 de octubre de 2024, el día de la dana, en el Centro de Emergencias. La documentación adjuntada por el jefe de Climatología de Aemet, José Ángel Núñez, a la jueza que instruye el caso incluye una exhaustiva reconstrucción de cómo vivió y los hechos de los que fue testigo durante la trágica y tensa tarde del 29 de octubre en el Cecopi.

Conforme avanzaban las horas, crecía la tensión. “Si hemos confinado por un puto virus, ¿no vamos a hacerlo por esto?”, señala en un momento dado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, según el relato de Núñez a la magistrada. "Recuerdo que dijo que iba a poner a los asesores jurídicos de la Delegación a redactar la orden", remarca.

Núñez le atribuye esta expresión en un momento de dramatismo, cuando se debatía el envío de un mensaje y se dudaba sobre cómo actuar. “Fue a la que vi con más decisión para llevarla a cabo”, dice Núñez sobre Bernabé en su relato sobre ese hipotético confinamiento. Ese escenario es el que se está abordando en torno a las 19.30 horas: “Orden de confinamiento”; “orden de confinamiento y prohibición de circulación en toda la provincia”; “Toda la provincia de Valencia confinada”, escribe a las 19.32 horas.

A las 17.26 horas ya se plantea evacuar. / Levante-EMV

Son los dramáticos whatsapp que Núñez estuvo enviando, en tiempo real conforme avanzaban los acontecimientos en el Cecopi, a su jefe, el delegado de Aemet en la C. Valenciana, Jorge Tamayo. Núñez ha decidido sumarlos a la instrucción tras su comparecencia de este pasado lunes. Tal como señala, no sabe por qué pero finalmente esta medida del confinamiento se descartó.

José Ángel Núñez insiste en que se trata de “una recopilación del intercambio de las llamadas telefónicas o WhatsApp con distintas personas que no estaban en la reunión, pero que estaban implicadas en la gestión de la emergencia”. El relato arranca a las 16:48 cuando recibe un correo electrónico convocando un Cecopi, aunque en el adjunto se indica que se realizó a las 15:30 horas. A las 17:34 ya se habla del escenario de rotura de presa, pero a esa hora aún no había intervenido Núñez. Lo haría vía telemática unos cuarenta minutos después del inicio de la sesión en el centro de coordinación.

A las 17:43 explica la situación, con las lluvias torrenciales en el oeste del área metropolitana de València. “¿Les has asustado?”, le inquiere Jorge Tamayo, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología de la Comunidad Valenciana, “No, porque para ellos su preocupación está en la zona del embalse de Forata”, responde Núñez.

Otra captura de los mensajes. / Levante-EMV

Como se observa de su reconstrucción de los hechos, a pesar del tardío mensaje Es Alert a toda la provincia a las 20.11, desde primera hora del Cecopi estuvo sobre la mesa la advertencia a la población: la aplicación de alguna medida, en definitiva. “Están pensando en evacuar”, cuenta Núñez a Tamayo a las 17.26 horas. En ese momento, aún no se había declarado el escenario 2 de riesgo de rotura, pero se temía que el desembalse que se iba a realizar fuera peligroso para la población.

La minuciosa reconstrucción de aquellas horas que hace el técnico de Aemet parece confirmar la premisa de un mensaje "erróneo y tardío" que está atribuyendo la jueza a la Generalitat en sus autos desde hace meses. Tardío porque el debate se iba dilantado hasta el punto de desesperar a los participantes: fue esa tarde cuando Vicent Mompó pronunció su "Enviad el mensaje de una puta vez". En esas horas, Núñez, por ejemplo, va contando a su superior los largos recesos que se toman en el Cecopi (él estaba conectado telemáticamente en Aemet): "Aquí seguimos esperando. Llevamos más de una hora de reflexión", escribe a las 18.58, sobre el largo receso que los tuvo desconectados.

Una hora de deliberaciones

"En esa primera hora (entre las 5 en que arranca la reunión del Cecopi y las 6) no se tomó ninguna decisión, o al menos yo no recuerdo que se decidiese nada relevante", señala en su escrito el científico. A las 19.12 horas, Núñez ya informa a sus compañeros de Aemet que se va a enviar el mensaje. Pasará otra hora hasta que se haga efectivo.

"Perdiendo tiempo"

En esos minutos, un largo debate. Se habla de evacuar, luego de confinar. Son dos de las opciones que se barajaron, como informó Levante-EMV. Pero se está pensando únicamente en los pueblos aguas abajo del embalse de Forata, ante el riesgo de rotura de la presa. El propio Núñez, en su escrito a la jueza, deja entrever la desesperación ante la pérdida de tiempo. En torno a las 19.40, aún se está decidiendo a quién se envía el SMS. "Dije (en el Cecopi) que no veía mucho sentido en sectorizar los confinamientos o el envío de mensajes (que era de lo que se estaba hablando y perdiendo mucho tiempo) y que la única zona de la provincia que quedaba al margen era el sur, la Safor y la Vall d'Albaida". Finalmente, a las 19.45 horas, Núñez traslada que "el mensaje finalmente va a ir a toda la provincia de Valencia aconsejando no moverse de casa". El mensaje, en realidad, no será tan explícito. Lo que dirá es que se eviten desplazamientos.

Lo cierto es que, durante las deliberaciones del Cecopi, y siempre según el relato que va haciendo el técnico de Aemet en tiempo real, se puso sobre la mesa un mensaje mucho más preciso. A las 19.30 informa a su jefe: "Van a indicar que se refugien en plantas altas ante la dificultad de evacuación". Esa orden tampoco aparecerá en el primer Es Alert de las 20.11. Lo hará en sucesivos mensajes, cuando todo estaba ya perdido.