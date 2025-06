Las amenazas al fiscal 'perseguido' por Leire Díez se enviaron desde un correo opaco suplantando a una oenegé

La mayoría de la gente conoce a la oenegé 'Save the Children', un referente internacional en la defensa de la infancia. Sin embargo, para un hispanohablante que no domine el inglés no es tan difícil confundirlo con 'Save of Children', una frase infrecuente en este idioma. Los correos electrónicos desde los que partieron las amenazas contra el fiscal José Grinda, 'perseguido' por la excargo del PSOE Leire Díez, suplantaron la identidad de esta asociación, cambiando "the" por "of". Así, el remitente era saveofchildren@protonmail.com, utilizando el servidor "Protonmail", que goza de elevados niveles de confidencialidad y seguridad, pero que no tiene nada que ver con la oenegé, pese a que en internet algunos medios de comunicación en español hayan podido confundirlos.

Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, la titular del Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, María Belén Sánchez Fernández, abrió diligencias el pasado 9 de mayo por un delito de revelación de secretos tras recibir una denuncia, que se trasladó desde la Fiscalía Anticorrupción, al detectar la difusión de información de carácter privado de José Grinda, según relatan fuentes jurídicas a esta redacción, que destacan que ese material difamatorio guarda similitudes con el que pretendió difundir Leire Díez en la prensa.

Lucía Feijoo Viera

Los mensajes fueron analizados por integrantes de la Brigada Central de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que determinaron que procedían del servidor informático "Protonmail", ubicado en Suiza, y fueron remitidos en dos tandas (en 2023 y en 2024) a diferentes autoridades españolas, entre ellas al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Sin embargo, no se pudo determinar el autor de los emails.

Ofrecimiento de Leire Díez

Informaciones periodísticas aseguran que Leire Díez ofreció a varios medios de comunicación documentación para atacar a Grinda. "El encuentro fue organizado a través de un destacado miembro del PSOE y del empresario Javier Pérez Dolset, ya que Leire Díez y él estaban colaborando para ayudar a la creación de una asociación de afectados por el excomisario José Manuel Villarejo", dice de forma literal el diario El Español.

Fuentes cercanas a Leire Díez confirmaron a esta redacción que ella "colabora" con el empresario Javier Pérez Dolset, imputado en el caso Zed que investiga el mencionado fiscal Grinda, quien hace dos meses consiguió que la Audiencia Nacional volviera a imputar a Juan Antonio Pérez Ramírez, padre de Javier Pérez Dolset. Este último también ha confirmado a este diario su vinculación con las pesquisas de la militante socialista, de la que dice que es colaboradora suya desde hace seis años.

Lucía Feijoo Viera

Según una grabación, adelantada por El Confidencial, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la excargo del PSOE en Correos Leire Díez y Pérez Dolset trataban de buscar información comprometedora del fiscal, pero también del teniente coronel Antonio Balas, jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ellos, sin embargo, niegan esta persecución, y sitúan sus pesquisas en un intento de acabar con lo que denominan "las cloacas del Estado".

Correos de "Protonmail"

Mensajes de correo electrónico enviados y recibidos por "Protonmail" aparecen con frecuencia creciente en casos de investigación de las fuerzas de seguridad al crimen organizado o a redes de desinformación y hackers, también a grupos que pretenden estafar o engañar simulando identidades corporativas de asociaciones, partidos y empresas.

Hay una primera razón que ha llevado este fenómeno: el cifrado extremo a extremo es poderoso en ese sistema.

La segunda razón de la que sospechan los expertos policiales es que la plataforma dueña del sistema, la empresa Proton AG, está radicada en Suiza y acogida a su ordenamiento jurídico. La Confederación Helvética tiene leyes muy restrictivas sobre acceso a la intimidad e identidad de los usuarios de productos de internet.

"Protonmail" es un servicio de correo relativamente joven: lo fundaron tres científicos del CERN, (el organismo europeo de investigación nuclear) en 2013. Buscaban un email seguro después de que se difundieran en el Wikileaks las prácticas de control de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU.

Anonimato de origen

Si un policia de la UE quiere averiguar quién es el verdadero operador de una cuenta de "Protonmail" que se le cruza en una pesquisa, su petición a las autoridades suizas deberá sortear no pocos escollos. Pero hay uno principal: el anonimato de origen.

"Protonmail" no guarda datos de las IP que operan con el sistema, ni, a los que abren cuenta, les exige datos de la identidad del usuario que se puedan someter a prueba por la plataforma.

En el cóctel de comunicaciones cifradas que se interponen en investigaciones policiales del procés, de blanqueo con base en la Costa del Sol o de mando sobre redes del narcotráfico, "Protonmail" es utilizado como canal junto a aplicaciones como Signal y Telegram.

En el 'procés'

Así, uno de los que utilizó los servicios de "Protonmail" fue el ex director general de Patrimonio de la Generalitat Francesc Sutrias Grau, quien fue detenido en el procés por su supuesta participación en la adquisición, presuntamente con dinero público, de material necesario para la realización del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Esta redacción ha rastreado la utilización de este servidor en otras causas judiciales. Y en un procedimiento de abusos sexuales a menores la entidad "Protonmail.com", con sede en Suiza, comunicó que "solo podía divulgar datos a las autoridades policiales extranjeras tras la validación de la policía federal suiza y que esta solo acepta, por razones de confidencialidad y seguridad, las solicitudes transmitidas a través de canales policiales, recomendando la intermediación de Interpol o Europol".

Lucía Feijoo Viera

En otro caso, este sobre apuestas ilegales en el tenis, los acusados se valían de los DNI de personas que no estaban implicados en la operativa para dar de alta un correo electrónico de @protonmail.com, "que no comparten datos de filiación de los clientes, cuyos servidores se encuentran alojados en el extranjero".

Sin datos del servidor

Y en otro caso de revelación de secretos quedó probado que alguien no identificado, con ánimo de atentar contra la integridad psíquica de una mujer, creó hasta 17 cuentas de correo electrónico a través "Protonmail" para remitir 24 correos electrónicos con injurias a las direcciones de una mujer. Sin embargo, la Policía no pudo obtener ningún dato del servidor. Y, por tanto, no se pudo probar que el denunciado y máximo sospechoso hubiera sido el autor del acoso.

En otro caso, este por insultos en Twitter, el autor de los hechos sí pudo ser descubierto, aunque por otros indicios, pues la Ertzaintza señalaba que "Protonmail" "es utilizada para la ocultación de la identidad real de los usuarios y que los correos suelen ser cifrados".