Lo que va a escuchar Pedro Sánchez de las víctimas de la dana

No va a ser una mañana fácil para Pedro Sánchez, presidente del Gobierno que este jueves va a conocer por primera vez en Valencia la experiencia directa de la tragedia que se vivió en la provincia hace casi siete meses, con la dana del 29 de octubre. Será durante el encuentro programado con tres de las asociaciones más representativas de las que se han creado tras el 29-O: la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-0; la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, y la Asociación Damnificados de la Dana Horta Sud Valencia. El encuentro está prevista a las 11.30 horas en la Delegación del Gobierno.

Fuentes conocedoras del encuentro señalan que la estructura de la reunión no está cerrada, y que el presidente viene a “escuchar” a las víctimas de la catástrofe. De hecho, ni siquiera está previsto que atienda a los medios al finalizar el encuentro. El protagonismo, dice Moncloa, es para las víctimas.

De repetirse el formato abierto que se produjo durante la reciente gira por las instituciones europeas, cuando las entidades se encontraron con Ursula Von der Leyen o Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, será un encuentro intenso. Allí, las máximas autoridades europeas escucharon la crudeza de la tragedia.

De la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, integrada por familiares de víctimas directas de la catástrofes, acudirán las tres mismas representantes que estuvieron en Bruselas. Serán Rosa Álvarez, su presidenta, que perdió a su padre aquel día. También estará Dolores Ruiz, que perdió a su marido y sus dos hijos en Chiva, en la cabecera del barranco del Poyo. Pasaron minutos angustiosos aferrados a una ventana. Carmina Gil, en representación también de esta entidad, perdió a su suegra aquella noche.

También está previsto por parte de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 que acudan las tres mismas personas que trasladaron a Bruselas su testimonio e inquietudes. Entre ellas estará también Toñi García, cuyo desgarrador testimonio ha causado impacto. Toñi perdió ese día a su marido y a su hija en Benetússer, que se vieron sorprendidos por la inundación al bajar al garaje a por el coche.

La estructura del encuentro no está cerrada pero los afectados confían en obtener un compromiso con las peticiones que en este tiempo, de manera privada, han ido presentando a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con quien han matenido un contacto directo (la delegación no ha querido hacerlo público) y que han sido elevadas a la Moncloa.

Entre ellas, citan fuentes de las entidades, la celebración de un funeral de estado, laico, donde los familiares sean protagonistas, y que aún no se ha producido (solo se celebró el funeral del Arzobispado en la catedral de Valencia). También se le reclamará a Sánchez un compromiso con la mejora de los protocolos de emergencias, así como con la ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas. Esta es una de las mayores reivindicaciones para el colectivo. La ejecución de las obras no conforme estaban previstas sino adaptadas a la nueva realidad tras la dana del 29 de octubre. "Nos interesa asegurar las infraestructuras para que no vuelve a pasar", traslada Rosa Álvarez.

La vida sin ascensores

Por otro lado, desde la Asociación Damnificados de la Dana Horta Sud Valencia, presidida por Christian Lasaec, se quiere poner en valor ante el presidente problemas cotidianos que están viviendo los vecinos de la comarca. Según explica Lasaec, el presidente va a escuchar el testimonio de uno de sus asociados, que ahora mismo tiene problemas de movilidad tras una operación, y vive un día a día en un edificio sin ascensor y sin garaje.

También quiere pedir la colaboración de la Guardia Civil ante los problemas de muchos vecinos cuyos vehículos no han aparecido tras acabar en los desguaces. Y acudirá igualmente un pequeño empresario, para explicar los problemas del día a día con los proveedores o la adquisición de material.