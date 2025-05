El juez Peinado cita el 5 de junio a los empresarios que desvelaron nuevos proyectos vinculados a la cátedra de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por presunto tráfico de influencias y otros delitos, ha citado el próximo 5 de junio en calidad de testigos a dos representantes de la empresa de consultoría tecnológica Devotean, quienes contactaron con la Universidad Complutense para informar de dos proyectos concretos que se encuentran vinculados al curso del que era responsable Begoña Gómez, desconocidos hasta dicho momento por las autoridades académicas, y que tenían "un coste mensual".

En el escrito en el que informaba de este asunto al titular del Juzgado Instrucción número 41 de Madrid la Universidad Complutense señalaba confirmó su desconocimiento sobre el contenido de ambos proyectos y de la "inexistencia de medios para su obtención". Tras recibir dicha información, la revisión técnica llevada a cabo por universidad los localizó "entre un listado de más de 9.800 proyectos en la nube, seguramente creados en su mayoría por estudiantado o personal investigador de la universidad".

Según la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que tiene fecha de este martes, los testigos que han sido citados a las 13.00 horas del próximo 5 de junio son Pablo Escudero y Urbano Llamas como representantes de la Consultora. El juez ya pidió los datos de identidad de estas personas después de ser informado de que fueron las que se reunieron el pasado 22 de abril de 2025 con los responsables universitarios en relación con los proyectos hasta ahora desconocidos.

Documentación acreditativa

En dicha reunión se comunicó a los empresarios "que no constaba trámite alguno con referencia a dichos proyectos en la Universidad, ni registro de proceso de contratación asociado". Durante el encuentro no se efectuó entrega de documentación ni material alguno a la Universidad por parte de Devoteam, pero es probable que dicha documentación sea aportada ahora al juez. Los empresarios no reclamaron durante la reunión importe o contraprestación alguna, y ambas partes acordaron "proceder a una revisión respectiva del estado de la cuestión con esta nueva información, tanto en el ámbito legal como en el técnico", según detalla la información remitida por la Complutense al juzgado.

Por su parte, las autoridades universitarias han abierto una investigación para conocer "si en algún momento se había notificado o registrado el alta de dichos proyectos, sin hallarse vestigio alguno al respecto", así como de los otros 9.800 cuya existencia hasta ahora desconocía. La información le llegó recientemente al juez Peinado a través de la asesoría jurídica de la Universidad como aportación de informe "en relación con hecho nuevo acaecido con posterioridad a los escritos previamente presentados por esta Universidad" en este procedimiento judicial. Lo hace, según el mismo documento, "con el ánimo de continuar prestando la máxima colaboración a la Administración de Justicia".

En cuanto a los miles de proyectos mencionados, agregaban en su informe al juez, firmado por el vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge Gómez, que "no resulta posible acceder a los proyectos mencionados, a tenor de los intentos hechos usando como ejemplo los dos únicos proyectos que sí llevan los Servicios Informáticos". Por ello emprendían actuaciones "en orden a investigar si en algún momento se había notificado o registrado el alta de dichos proyectos, sin hallarse vestigio alguno al respecto, como tampoco se tuvo de los otros 9.800 proyectos antes citados".