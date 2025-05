"Varias personas" asesinan a tiros en Madrid a Andriy Portnov, asesor del expresidente ucraniano Yanukóvich

Agentes de la Policía Nacional investigan el homicidio del expolítico ucraniano prorruso de 52 años Andriy Portnov, ocurrido la mañana de este miércoles a las puertas de un colegio en la localidad de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Los hechos han sucedido en torno a las 9:15 horas cuando el Centro Inteligente de Coordinación Mando y Control (091) recibió una llamada en la que se informaba de la aparición de una persona en vía pública con heridas de arma de fuego. Hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Científica y del Grupo V de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación, en colaboración con agentes de la Brigada de Información.

Fuentes de la investigación confirman a EL PERIÓDICO que Andriy Portnov acababa de dejar a sus hijos en el Colegio Americano de esa localidad, cuando al ir a montar en su vehículo, un Mercedes de alta gama y color negro, "varias personas le han disparado en la espalda y en la cabeza y posteriormente han huido del lugar hacia una zona boscosa", en concreto hacia la Casa de Campo, una amplia zona boscosa que une Madrid con Pozuelo de Alarcón. La Policía ha organizado un dispositivo para tratar de encontrar a los autores de la ejecución.

Agentes de la Policía Científica en el lugar en el que han ocurrido los hechos, a 21 de mayo de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press

Andriy Portnov era abogado de profesión, por lo que asesoraba a empresas y particulares ucranianos y de otros países del Este europeo. Fue asesor del expresidente ucraniano Viktor Yanukóvich que estuvo en una lista negra de la UE por malversación de fondos estatales o violaciones de los derechos humanos en Ucrania. Sin embargo, se libró de los cargos pero fue investigado por el servicio secreto ucraniano por su supuesta colaboración con Rusia después de la primera invasión, que se produjo en 2014. Fue implicado también en casos de corrupción, en concreto por un delito de blanqueo de dinero. Sin embargo, fue exonerado de todas las acusaciones.

"Muy agresivo" contra la prensa

Otras fuentes consultadas completan que Portnov no solo fue una figura central en el régimen proorruso y en la persecución de la revolución del Maidan. Los consultados difieren en la relevancia actual del asesinado: mientras unos aseguran que se le consideraba un "instrumento" de la influencia rusa en la Ucrania actual, otros sostienen que estaba apartado de la política.

El asesinado en la ciudad del Norte de Madrid había sido "muy agresivo", completan las fuentes consultadas, al procesar en los tribunales a los periodistas de investigación ucranianos que lo vincularon con el control del sistema judicial, incluso desde el extranjero, o por su papel central en las influencias del Gobierno de Moscú.

Fue sometido a duras acusaciones por la prensa de su país pese a que había condenado en varias ocasiones la invasión rusa. No obstante, fuentes proucranianas recuerdan que el fallecido fue diputado y después de 2014 huyó de Ucrania después de que lo hiciera el propio Yanukóvich.

Cuatro hijos

Las fuentes consultadas por esta redacción explican que Portnov retornó a Ucrania tras sortear a la justicia ucraniana, y después de 2022 salió del país. Eludió el servicio militar obligatorio, pues estaba autorizado a residir fuera de Ucrania porque había recurrido a una vía legal para saltarse la movilización militar: ser padre de cuatro hijos: de 13, 12, 6 y 3 años.

La Policía trabaja en el lugar donde un hombre de 52 años ha sido asesinado este miércoles en Pozuelo de Alarcón. / EFE

Los padres de los alumnos del colegio presentes en el lugar de los hechos han asegurado que se trata del padre de una de las alumnas del centro educativo. La dirección del centro ha remitido un comunicado a los padres para informar sobre "el grave incidente" ocurrido en el exterior del centro escolar.

"Todos los estudiantes están a salvo", señala el colegio, que detalla se ha producido justo afuera de la entrada de la escuela después de dejar a los niños siendo presenciado el tiroteo por varios padres. Por megafonía interna se ha pedido a los alumnos que permanecieran en las clases. Por la zona, que ha sido acordonada, sobrevuelan drones y un helicóptero para tratar de localizar a los presuntos autores del asesinato.

Una vecina

En declaraciones a la Agencia Efe, la vecina Inés ha relatado que se ha despertado este miércoles con el estruendo de seis disparos y el pitido prolongado de un coche. Ha sido una de las primeras personas que ha visto el cadáver de Portnov, el exasesor del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich asesinado a tiros a primera hora de la mañana.

“Estaba durmiendo en la residencia y he escuchado seis o siete disparos. He subido la persiana y no he visto nada, pero al poco tiempo he escuchado un grito y el pitido prolongado de un coche. A los diez minutos ha llegado la Policía. He bajado y he visto al hombre tirado en el suelo, con mucha sangre”, comenta a Efe todavía con el miedo en el cuerpo.