Carlos Fabra, sobre el préstamo del expiloto de motos Álex Debón: "No lo devolví porque no tengo dónde caerme muerto"

La segunda jornada de las vistas orales del juicio contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y el expiloto de motos Álex Debón ha arrancado con más testigos, la mayoría de ellos exconsejeros del Aeropuerto de Castellón (Aerocas).

Aunque tanto Fabra como Debón habían solicitado declarar en último lugar, como permite la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, finalmente ambos han sido interrogados este mismo martes. De hecho, el expolítico del PP (que cumplió condena de prisión por cuatro delitos fiscales) ha comenzado a hacerlo ya. En su primera intervención, Fabra ha querido señalar: "No le he devuelto el préstamo porque no tengo donde caerme muerto".

El exdirector general del Aeropuerto de Castellón, Juan García Salas, ha afirmado en su turno que “el contrato del señor Debón se firmó con mucha urgencia”. El motivo es que tenía que “inscribirse” en el campeonato del mundo de Moto2, ya que la Federación Internacional de Motociclismo lo requería.

“Nos llegó un contrato que mandamos a servicios jurídicos externos (Garrigues), lo firmamos de forma previa a un consejo porque había mucha urgencia para que fuera admitido en el mundial”, ha comentado.

"Se me dio la orden de hacer un contrato"

García Salas ha explicado sobre la negociación de esos contratos que, por su parte, “no hubo negociación ninguna”. “Se me dio la orden de hacer un contrato en el que no teníamos ninguna experiencia”, ha dicho. La decisión de negociarlo fue, ha añadido “de los accionistas: Carlos Fabra y Gerardo Camps”.

Exconsejeros como Vicente Rambla, Vicente Aparici, Gerardo Camps, José Luis Villanueva, Ricardo Bayona y Victoriano Sánchez han insistido en que los contratos de esponsorización deportiva como el de Debón se ratificaban en el consejo de administración de Aerocas después de haberse firmado. Es decir, los contratos ya estaban en marcha cuando el consejo daba su voto favorable.

La declaración de Carlos Fabra

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha definido este martes en su declaración como “un deudor de Álex Debón”, durante su declaración en el juicio contra ambos por cohecho, por el que les piden tres años y tres meses de prisión.

Fabra ha asegurado que el contrato de opción de compra sobre unos terrenos suyos en Borriol se convirtió con el tiempo en un préstamo, en realidad, para devolver a Debón. De ahí, y no de una mordida, vendrían los 360.000 euros que le envió el expiloto. La Fiscalía sostiene que son una contraprestación por el contrato publicitario de Aerocas a Debón por valor de 3,6 millones de euros.

“Si hubiera sido una mordida nadie me habría hecho una transferencia bancaria”, ha subrayado Fabra a preguntas de su letrado, las únicas que ha respondido.

“Yo impago y lo siento, en el momento que pueda le devolveré el dinero”, ha incidido Fabra, quien se ha disculpado con Debón.

Las testificales han terminado antes de lo previsto y por eso Fabra y Debón se encuentran ya declarando este mismo martes.