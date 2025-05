Feijóo pide a su partido apoyo en el congreso interno para preparar una alternativa "sólida" y decir "adiós" a Sánchez

"Soy mejor que el político que siempre había alcanzado sus objetivos a la primera. Estoy más preparado, más consciente y más determinado en cumplir mi obligación". Hablando desde la "humildad" que le supuso ganar las generales de 2023 y no gobernar, Alberto Núñez Feijóo se ha presentado ante los principales cargos del PP de toda España para pedirles su confianza y que le vuelvan a elegir presidente de la formación en el congreso interno que celebrarán en julio. "Quiero vuestor apoyo para volver a ganar a [Pedro] Sánchez y para gobernar España. Esos son los dos objetivos y os puedo asegurar que los conseguiremos", ha dicho entre aplausos.

Los populares, ha asegurado en un discurso de casi media hora de duración, representan "una alternativa completa y fiable". Ha admitido que no sabe cuándo serán las próximas elecciones generales (tocarían en 2027), pero sí cómo será la respuesta del PP: "Sólida, ganadora y valiente". "Rescataremos a España de Sánchez, de su degradación y de sus mentiras y devolveremos la ilusión por el futuro. Le daremos a nuestro país un cambio, es lo que se merece", ha remachado. "Vamos a decirle a los españoles que adiós, adiós a las mentiras, adiós a las cesiones, adiós a los bloques, adiós a la corrupción, la incompetencia, adiós al ego y adiós a Sánchez", ha lanzado entre aplausos de sus compañeros de partido.

La intervención ante la junta directiva nacional, a la que han sido convocadas más de 500 personas, desde los barones hasta los portavoces en los parlamentos autonómicos y los alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes, ha incluido la votación del calendario del congreso y los nombramientos que Feijóo ha ido adelantando estos días sobre quiénes organizarán las ponencias política y la de estatutos que se debatirán en el congreso.

La elección de barones y dirigentes afines para elaborar esos dos textos (Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras...) muestra que el líder del PP quiere controlar los debates que se puedan dar en los grupos de trabajo. Pese a ello, en el discurso ha dicho que él no tiene miedo a las discusiones ideológicas. "Solo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de los compañeros, a mí no", ha afirmado. "El debate nos estimula y nos ilusiona", ha continuado.

En las próximas semanas se sabrá si realmente Feijóo quiere abrir el partido en canal y dejar negro sobre blanco en los textos de esas ponencias algunos posicionamientos que el PP ha evitado bendecir de forma oficial en los últimos años en los que la ultraderecha ha crecido en todo el mundo. Los populares tendrán la oportunidad de aclarar qué relación quieren con Vox, un partido que, según las encuestas, será indispensable para que Feijóo alcance la Moncloa, o si defienden echar el freno a la transición ecológica o endurecer las condiciones que se les exigen a los inmigrantes. ¿Asumirá todo el partido la ley de plazos del aborto que el líder del PP respalda? Según quiera abrir más o menos el debate, esos temas se tocarán en la ponencia política. O no.

Respecto a la de estatutos, el meollo estará en la modificación del sistema de doble vuelta de las primarias que los colaboradores de Feijóo ya han dejado claro que él quiere cambiar. El político gallego es partidario de quitar poder a los afiliados y volver a un método en el que los compromisarios (delegados, controlados por los aparatos territoriales) tengan más peso en la elección del líder del PP.

Mazón, entre los barones

A esta reunión en la sede de Génova ha acudido Carlos Mazón, que últimamente había evitado las reuniones de su partido para no convertirse en el foco de atención por su negligente actuación el día de la dana. El 'president', cuya dimisión pactada Feijoó quiere que se produzca este verano como adelantó EL PERIÓDICO el lunes de la semana pasada, ha hablado a la llegada de la sede. No ha querido responder preguntas sobre su cese ni tampoco sobre su falta de atención a las familias de las víctimas. "Estoy en la reconstrucción", ha contestado.

Mazón ha dicho que ha venido a apoyar a Feijóo para que se convierta en el próximo presidente del Gobierno y ha cargado contra el Ejecutivo de Sánchez. "No nos responden a los fondos europeos para la catástrofe. No avanzan con las ayudas, no se están haciendo las obras para evitar que esto vuelva a pasar. Estamos en un estado de práctico abandono. Es Feijóo el que nos está apoyando, mirando a Valencia. (...) Venimos a dar apoyo para que lo antes posible haya un Gobierno presidido por Feijóo (...) Que cambie esta dinámica de no atender a los ciudadanos", ha dicho.