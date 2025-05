RTVE negocia expulsar a los sindicatos de los tribunales de oposición tras el escándalo de las filtraciones que salpica a UGT

RTVE estudia la salida de los sindicatos de los tribunales de oposición después del escándalo del pasado 29 de septiembre, cuando un examen al que estaban convocados más de 5.000 aspirantes tuvo que ser cancelado tras detectarse la filtración de las preguntas de la prueba. Aquel terremoto derivó en un procedimiento abierto en el juzgado número 48 de Madrid, donde han sido imputados dos miembros de UGT por esta filtración. Pero más allá de la causa judicial, el escándalo aún retumba en Prado del Rey, donde la cúpula de José Pablo López ha iniciado unas negociaciones para atender a las peticiones que reclaman cambios en los comités de evaluación para que las organizaciones sindicales no puedan formar parte, después del escándalo vivido en la corporación.

El debate sobre la composición de los tribunales de oposición de RTVE se abrió precisamente a raíz de conocerse que uno de los presuntos filtradores, Julián Pérez Olmos, actualmente imputado, estaba en el comité de valoración del examen y participó en la elaboración de las pruebas. Él fue el autor de un documento donde constaban las preguntas del examen y que después se difundió a determinados candidatos por parte de, al menos, un directivo del mismo sindicato en Madrid, César Moreno, también imputado. Ambos investigados están llamados a declarar en la fase de instrucción oral el próximo viernes 23 de mayo, cuando también está prevista la declaración de los testigos de la filtración, a falta de que el juez resuelva la segunda petición de aplazamiento por parte de la defensa.

Actualmente, los tribunales de oposiciones en RTVE se componen de diez miembros, la mitad pertenecientes a la dirección y la otra mitad designados por los sindicatos, en proporción a su representación en el Comité Intercentros -el máximo órgano de representación de los trabajadores-. Pero el episodio de las filtraciones ha reavivado las reivindicaciones de los propios sindicatos para cambiar este sistema, y ha sido CCOO, segundo sindicato de la corporación, quien elevó a la dirección una propuesta para modificar el artículo 30 del Convenio Colectivo, que regula este órgano. Una propuesta que está siendo objeto de negociación desde hace semanas entre la cúpula de RTVE y todas las organizaciones sindicales, representadas en el Comité Intercentros.

Esa propuesta consiste en reducir a cinco miembros el tamaño del tribunal y que esté formado únicamente por profesionales de la casa con más de diez años en la corporación, que tengan plaza y que dispongan de la misma titulación o superior a la exigida a los candidatos valorar. Se prohíbe expresamente la participación tanto de miembros de la dirección como personas que ocupen o hayan ocupado puestos en sindicatos, impidiendo participar del comité de valoración a "las personas que ostenten cargos como representantes de los trabajadores, tanto unitarios como sindicales, o que los hubiera ostentado en los últimos 5 años". Tampoco se permitirá la entrada de personas que no hayan obtenido la plaza mediante oposición (temporales e indefinidos no fijos) y aquellos que no tengan la misma titulación que se le exige a los aspirantes.

En este tribunal podrán estar, con voz pero sin voto, un asesor designado por cada uno de los sindicatos, con la salvedad de que estos no podrán participar en las reuniones donde se aborde la elaboración de las pruebas. Sí podrán supervisar la fase de corrección y tener acceso a la documentación posterior para labores de vigilancia del correcto funcionamiento.

Además, la propuesta de CCOO, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incluye una suerte de régimen de incompatibilidades, y fija que "los miembros del Tribunal deberán abstenerse de participar" en varios supuestos: cuando exista un vínculo matrimonial o asimilable y parentesco de hasta cuarto grado por parte de los aspirantes; tener "amistad o enemistad manifiesta" con alguno de ellos o haber sido preparador de oposiciones de algunos de los opositores que se enfrentan al proceso en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

Hasta ahora se han producido dos reuniones entre sindicatos y dirección de RTVE, y está previsto que la próxima se celebre la semana que viene. Pero esta negociación tiene una fecha marcada en el calendario, el martes 27 de mayo. Y es que, en paralelo a las conversaciones internas, CCOO inició los trámites para interponer una demanda ante la Audiencia Nacional para impugnar la actual composición de los tribunales. Como paso previo -y obligado- a la demanda, interpuso una papeleta de conciliación ante el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), y el acto de conciliación tendrá lugar el próximo 27 de mayo. Si por entonces no se alcanza un acuerdo dentro de la corporación, es previsible que el asunto escale a la vía judicial.