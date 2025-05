La Audiencia anula la imputación de Güemes y rechaza la "conclusión" del juez Peinado de que Begoña Gómez fue contratada por "ser esposa del presidente"

¿Se pueden creer ustedes, estimadas lectoras y lectores, que una Audiencia como la Madrid tenga que explicarle al titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid que un magistrado tiene que resolver los recursos de reforma que se le presentan durante una instrucción? ¿A que no? Pues va a ser que sí.

Los jueces de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, con ponencia del magistrado Enrique Jesús Bergés, se ven obligados a hacerlo.

¿Por qué?

Porque el juez no ha resuelto hasta el 8 de enero pasado uno solo de los recursos de reforma contra 16 resoluciones suyas desde que inició la causa el 16 de abril de 2024. Y las desestimó de un plumazo sin motivar.

¿No se lo creen?

Miren lo que escribió al desestimar los recursos. "En fase de instrucción no sería admisible el recurso de apelación, y ni siquiera el de reforma, pero en cualquier caso la determinación de las diligencias de investigación decididas por el juez instructor debe entenderse que las ha considerado pertinentes".

Y ahora viene la Audiencia y le dice: Señor Peinado "es infrecuente" (por no decir "nunca visto") lo que está haciendo. Hombre, no se pase usted.

Con todo, con mayor o menor intensidad (desde luego menor, a tenor de los desmanes de instrucción en una causa ya no digamos general sino "generalísima" contra Begoña Gómez), con la boca más grande o más pequeña (más pequeña a tenor de que el juez no respeta las decisiones de la Audiencia que no le gustan) los jueces de la Audiencia ha vuelto a enmendarle la plana.

Vienen a decir a Peinado. Has imputado a Juan José Güemes, ejecutivo del Instituto de Empresa, porque según decías él declaró lo contrario que su directora de Recursos Humanos, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, a saber, que Begoña Gómez fue contratada para dirigir el Africa Center "por ser la esposa del presidente de Gobierno".

Pues no. Tu conclusión es incorrecta. Anula la imputación de Güemes. Y además deja fuera de la causa al Instituto de Empresa.

La verdad: Peinado falseó lo que declaró la directora. Porque imputó a Güemes atribuyendo a Gil de Antuñano una afirmación que esta no hizo y, también, amenazó al testigo con investigarle falso testimonio. Y le imputó.

La acusación de Vox

La acusación de Vox a favor de la imputación de Güemes merece una mención. "Es importante destacar que ni siquiera el propio investigado recurrió dicha resolución; por lo que resulta incongruente que el Ministerio Fiscal caiga en un exceso de defensa".

La defensa de Güemes elevó un escrito en el que solicitaba a Peinado dejar sin efecto su imputación pero el letrado Bernardo Pérez del Rosal no lo consiguió. Parece que Vox no podía resistir la tentación de extraer alguna rentabilidad al hecho de mantener imputado al exconsejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre en Madrid.

La defensa de Güemes no pidió presentar el recurso de apelación hasta el 4 de marzo de 2025 porque el juez tardó en trasladar a las partes el video de la declaración de Güemes.

La Audiencia de Madrid ha acordado también "dejar sin efecto la condición de investigado del Rector de la Universidad Complutense Javier Goyache en relación a la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, ante la ausencia de datos objetivos incriminatorios en los que asentar su condición de investigado en los delitos de tráfico de influencias, en el momento de su declaración quedando esos hechos excluidos del procedimiento".

El rescate de Air Europa

En uno de los "caramelos" que saborea el juez Peinado -caso rescate de la aerolínea Air Europa- la Audiencia le reitera que no entra en su investigación. Y en caso de haya algún indicio nuevo no puede investigarlo el juzgado 41 de Madrid sino remitirlo a Plaza de Castilla para que se envíe a reparto.

Por tanto, si Peinado ya contaba con usar los mensajes filtrados por José Luis Ábalos en los que él y Pedro Sánchez mencionan a Air Europa para justificar sus diligencias tendrá que ver cómo se las apaña.

Pero la Audiencia mantiene las imputaciones del empresario Juan Carlos Barrabés (aunque aquí se señala que se le tomó declaración con vulneración de sus derechos) y de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en La Moncloa.

La tarea de podar la instrucción generalísima del juez continúa.

Pero Peinado seguirá adelante. Se jubila en septiembre de 2026 al cumplir 72 años. Y como algunos amigos de la sociedad hípica que suele frecuentar él está persuadido de que en algunos meses estará en mejores condiciones de tumbar al gobierno de Sánchez, una misión en la que no va a descansar.