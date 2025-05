Koldo insistirá al juez para que le devuelva los dispositivos que le requisó la UCO con mensajes entre Sánchez y Ábalos

El exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García tiene intención en los próximos días de reiterar al juez que le investiga en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que le devuelva los terminales electrónicos que le requisó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según apuntan a EL PERIÓDICO fuentes cercanas al que fuera hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos.

Este fin de semana el diario El Mundo publicó un intercambio de mensajes de Whatsapp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exdiputado del PSOE José Luis Ábalos. Según este último, los guardada en dos discos duros que tenía en su poder el que fuera su asesor Koldo García. Fueron intervenidos en el registro que la UCO hizo de la vivienda del exasesor.

El exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos llega a una sesión plenaria / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Koldo ya reclamó la devolución de estos dispositivos en febrero pasado al instructor, "toda vez que había transcurrido un año" desde su detención en 2024, según especificaba un escrito de 24 de febrero de su abogado defensor, Ismael Oliver.

Sin embargo, el instructor denegó al exasesor ministerial Koldo García la devolución de los efectos digitales y documentales que le fueron intervenidos en la entrada y registro de su domicilio el 20 de febrero de 2024: "No procede la devolución de los efectos intervenidos en la diligencia de entrada y registro practicada en su día toda vez que son objeto de estudio y análisis por la unidad policial encargada de la investigación a fin de elaborar los oportunos informes", señaló el magistrado en una providencia.

Informó al Congreso

En un escrito de alegaciones enviado por Ábalos a la Comisión del Estatuto de los Diputados y la Mesa del Congreso el exministro ya advertía de que tras las detenciones de febrero de 2024 y los registros practicados a las personas investigadas, tuvo conocimiento de que se habían intervenido dos memorias digitales – discos duros extraíbles- de su propiedad en el domicilio de Koldo García.

La razón de que estuvieran en posesión de su exasesor era porque en la mudanza de despacho, con motivo de su salida del Ministerio de Transportes, "y que por olvido o negligencia el señor García no me lo había devuelto".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios, en el Palacio de la Moncloa, a 29 de abril de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press

Y el contenido de estos discos duros, prosigue el escrito de alegaciones, son archivos personales, "álbumes fotográficos familiares (toda la historia gráfica de mis hijos menores), documentos personales y laborales, fotografías de actos públicos, etc., contenido absolutamente privado y personalísimo", cuya divulgación, explica, vulneraría "gravemente" su intimidad. Sin embargo, tras la publicación por el diario 'El Mundo', se sabe que también albergaba mensajes del presidente del Gobierno.

Sus memorias

"Guardo muchas cosas y mi intención era escribir mis memorias en un futuro. He vivido momentos históricos y por eso lo he guardado", ha completado Ábalos en conversación con EL PERIÓDICO, al que ha negado que haya mantenido en su poder los mensajes por cualquier otra razón: "Jamás se me ocurrió que fuera a vivir lo que estoy viviendo", ha dicho, en alusión a la investigación del caso Koldo que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo.

Y por eso, reclamó al juez Moreno que se le devolvieran estos dispositivos, una decisión que no autorizó el magistrado, que en una providencia de 7 de agosto de 2024 indicó que tomaría una decisión "una vez sean analizados los documentos, elementos y dispositivos electrónicos ocupados a los investigados en la presente causa" y tras el informe que presente la Guardia Civil sobre el contenido de los discos duros.