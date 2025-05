Bolaños al juez Peinado durante su interrogatorio: "Me resulta muy sorprendente este interrogatorio, por eso esbozo una sonrisa"

"No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa". En este tono se dirigió el pasado 16 de abril el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el interrogatorio al que sometió a éste en calidad de testigo en el Palacio de la Moncloa.

En dicho momento se preguntaba al testigo si lo señalado semanas antes por el que fuera su número dos en la Secretaría de Presidencia del Gobierno en 2018, Alfredo González Gómez --cuya declaración íntegra se mostró a Bolaños-- en relación con la contratación de la asistente personal de Begoña Gómez, obedecía a la verdad.

"La constatación, le insisto, de lo que he escuchado del testimonio del testigo, señor Alfredo González, todo lo que ha dicho me resulta creíble y me resulta absolutamente ajustado a la realidad que yo conozco" señaló expresamente el actual ministro, por lo que creía que no estaba respondiendo "con ninguna evasiva" al titular del Juzgado de Instrucción número 41, según refleja el audio de la declaración al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Lucía Feijoo Viera

"Bueno, si es que si es una evasiva no es usted el que lo debe valorar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal", le respondió tajante el juez. Fue en ese momento en el que Bolaños le respondió que le estaba resultando "muy sorprendente" el interrogatorio, y de ahí su sonrisa, que el juez remata comentando: "Quizá no está usted habituado a un interrogatorio judicial".

A lo largo de la declaración, de la que dio cuenta en su día esta redacción, el ministro aseguró que no participó en el nombramiento de Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, de quien no ha sido jefe, y a quien no llegó a conocer hasta después de su incorporación a su puesto en Moncloa. Asimismo, defendió que la designación, de la que desconoce quién hizo la propuesta, se hizo conforme a la ley para la contratación de personal eventual.

"¿Lo cree o está seguro?

El juez le señala en este momento del interrogatorio que “una cosa son las creencias y otra cosa son los testimonios que tienen que prestar los testigos”. Tras advertir a Bolaños que no le interrumpa le recuerda que “los testimonios que tienen que prestar los testigos son lo que conozcan, no sus creencias”. El ministro se justificó diciendo que utilizaba el término “creer”, porque en su opinión, comparte lo dicho por González. Y tras una nueva regañina por parte del juez, añadió que “al amparo del conocimiento” que tiene no discrepa de él en nada.

Previamente, el ministro había señalado que conocía a Begoña Gómez como militante del PSOE y como esposa de Pedro Sánchez, y que a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez, cuya contratación se investiga en la pieza en la que declaró como testigo, del complejo en el que tiene sede el Ejecutivo. El juez se interesó si no las había visto antes juntas en actos y el testigo lo negó.

En otro momento de la declaración, y a preguntas de la abogada de Vox, marta Castro, Bolaños rechaza cualquier responsabilidad en la designación de Álvarez. "No sé quien es el superior jerárquico de Cristina Álvarez, nunca estuvo entre mis tareas", señaló.