El PP se reafirma en su rechazo al real decreto y al reparto de menores pero no se levanta de la mesa

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP reiteran su rechazo al reparto de los menores migrantes no acompañados, pero no se levanta de la mesa de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia en la que se están debatiendo los criterios para llevar a cabo la reubicación de los niños llegados a Canarias y a Ceuta sin el respaldo de un familiar adulto. Los consejeros populares están argumentando sus posiciones en contra del real decreto ley que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería y que hace obligatoria la redistribución de los menores por todo el territorio nacional. Este rechazo político no quiere decir que las comunidades autónomas del Partido Popular se nieguen a acoger a los menores que les correspondan.

El objetivo de la reunión, que arrancó pasadas las 15:00 horas (hora canaria) en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, es acordar la fórmula para calcular la cuota que le toca asumir a cada región. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se convocó inicialmente para el lunes de la pasada semana, pero se suspendió debido al apagón sufrido en toda España.

Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia / Efe

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien preside el encuentro, antes de entrar en la reunión aseguró que no ha faltado información por parte del Gobierno central a las comunidades sobre la reubicación de los menores, pero sí falta "voluntad política" por parte de las autonomías para llevarla a cabo. Así, recordó que la sectorial es un "espacio de diálogo" para poner sobre la mesa "cualquier modificación" de los criterios de reparto.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, expuso en la sectorial la situación de Canarias y destacó que la llegada de menores migrantes se ha incrementado en los últimos años, lo que ha llevado a que 5.812 niños estén en los centros de acogida bajo la tutela del Gobierno autonómico. "Las condiciones adversas de acogida ha llevado a la aparición de trastornos psicológicos de los menores", afirmó Delgado, quien alertó sobre la escasez de profesionales para su atención. La consejera recordó ante los demás consejeros del ramo que la atención de estos niños ha llevado a una sobrecarga de servicios públicos esenciales como las consultas médicas o la educación.

"Hemos hecho lo imposible para atender esta crisis migratoria", recordó Delgado, quien reconoció que el real decreto "no es perfecto", pero "ha de cumplirse con la solidaridad territorial y con los derechos del menor". La consejera instó a las comunidades a "dar una salida a la situación de estos niños", para lo que les pidió "colaboración, cooperación y ayuda", porque "Canarias no puede seguir en esta situación ni un minuto más".

