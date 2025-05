El PP, sobre la OPA de BBVA al Sabadell: "En principio estamos en contra, pero nos falta información"

El PP ha evitado estos meses opinar sobre la oferta de compra (opa) lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. Alberto Núñez Feijóo se manifestó de forma ambigua hace un año y, la semana pasada, tras el informe positivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la dirección conservadora prefirió guardar silencio. La pelota está en estos momentos en el tejado del Gobierno de Pedro Sánchez, que puede poner condiciones inasumibles al BBVA para frustrar la operación o, por el contrario, facilitarla. Los conservadores no quieren aclarar qué harían si estuvieran en la Moncloa. "En principio estamos en contra, pero nos falta información", aseguran estas fuentes.

Fuentes de la dirección han explicado este lunes que la decisión tiene que estar basada en "criterios técnicos" y "económicos", pero no han rechazado del todo la opción de dar luz verde a una opa que sí descartan de manera clara sus barones autonómicos de Catalunya y Comunitat Valenciana, Alejandro Fernández y Carlos Mazón, respectivamente.

En la cúpula de Feijóo apuntan que les gustaría saber "qué impacto económico" tendría la operación, si va "a haber despidos" y "cuántas oficinas pueden cerrar". Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, ha explicado a la prensa que Feijóo está pendiente de conocer el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para dar una opinión, aunque ese documento este organismo ha decidido elaborarlo una vez el Gobierno se haya manifestado (poniendo, o no, nuevas condiciones al BBVA). La CNMV quiere conocer todos los requisitos impuestos por Competencia la semana pasada y los que pueda dictar el Ejecutivo central en los próximos días para hacer el análisis completo de los riesgos y las consecuencias de la opa.

"Esto no debe ser una cuestión política sino de gestión para que los españoles, los autónomos y las empresas tengan las mejores condiciones posibles. Si eso no se va a respetar, el PP estará en contra de la opa. Y, si se dan todas las garantías para que se pueda hacer, escucharemos a ver lo que dice el Gobierno. Lo que no vamos a decir es [que hable] 'la opinión pública', yo creo que hay que escuchar a los técnicos, eso es en lo que estamos", ha dicho Bravo en referencia a que Sánchez ha anunciado este lunes que va a hacer "una consulta pública con asociaciones y entidades antes de decidir sobre la opa". Para el responsable económico del PP, la mejor "consulta pública" que podría hacer Sánchez es adelantar las elecciones generales para que "los españoles se puedan pronunciar no sobre la opa sino también sobre las situaciones excepcionales que se están viviendo en este país".