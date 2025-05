El Clúster de la Energía lamenta el impacto del apagón sobre las renovables: "Por falta de información se quiere buscar un culpable"

El Clúster de la Energía de Extremadura ha mostrado su preocupación por el impacto negativo que el gran apagón que el pasado lunes dejó a oscuras a toda la Península ha causado a las renovables. "Por falta de información se quiere buscar un culpable y se ataca a las renovables", afirma el presidente del Clúster, Vicente Sánchez. A su juicio, más que buscar culpables hay que encontrar soluciones y mejorar las redes con nuevas inversiones.

En declaraciones a Efe, Sánchez explica que uno de los grandes problemas actuales en España es su red eléctrica, que está impidiendo que distintas empresas lleguen al país a tenor del consumo energético que precisan. Las redes actuales "no tienen capacidad, son escasas", entre otras cuestiones porque la normativa nacional limita la inversión en este sector al 0,13% del PIB.

Limitaciones a la inversión

Una limitación que "sufre" Extremadura, donde quieren instalarse centros de datos, que son grandes consumidores, y el principal problema es que tienen unas redes "que no aguantan". Por tanto, Sánchez cree "fundamental" una gran inversión en las redes, pues "no tiene sentido meter más producción en una infraestructura que no aguanta más".

A tenor de lo ocurrido el pasado lunes, el presidente del Clúster aboga por hacer una reflexión profunda y que se tomen medidas pensando en un futuro a largo plazo. Considera que la evolución de las energías limpias "es ya imparable", pero también que "es el momento de plantearse el formato actual de energías renovables".

Grandes plantas

España es de los únicos países que apuesta por las grandes plantas, como se demuestra en las dos últimas inauguraciones en Extremadura, a diferencia de otras naciones europeas donde se incide más en el autoconsumo o en plantas específicas para abastecer un determinado proyecto. Un ejemplo: si se va a implantar un centro de datos, se construye junto a esa instalación una planta fotovoltaica para abastecer de energía a ese proyecto en concreto, sin "interferencias" en la red global.

Para el presidente del clúster, las energías renovables "no tienen vuelta atrás", y que esta crisis también demuestra la importancia del autoconsumo para ser "cada vez más independientes y no depender del exterior", ha manifestado Vicente Sánchez