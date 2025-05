El vicesecretario general del PP, Juan Bravo, se ha mostrado convencido este sábado de que el Gobierno "ha entrado en parada, no hay plan, no hay gestión" y de que en estos momentos "sólo está instalado en el relato". En declaraciones a los medios en Burguillos (Sevilla), Bravo ha apuntado que la falta de gestión "la estamos viendo de manera continuada. Este país no se merece un gobierno que no sea capaz de gestionar".