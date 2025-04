Sánchez descarta un problema de "exceso de renovables" en el apagón y señala que exigirá responsabilidades a las eléctricas

El Gobierno abrirá una comisión de investigación para determinar las causas del apagón, que en este momento se mantienen en el aire, pese a dirigirse los análisis a un fallo técnico y comenzarse a reducir al mínimo la posibilidad de un ciberataque por parte de Red Eléctrica. Pedro Sánchez ha señalado que se "va a llegar hasta el fondo de este asunto", avanzando reformas para que no vuelva a suceder esta crisis eléctrica y con el objetivo de "exigir responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados".

Lo que ha descartado Sánchez es un problema de “exceso de renovables” en el apagón y subrayado que las "nucleares lejos de ser una solución han sido un problema" durante la crisis eléctrica. Con todo, ha querido insistir en no descartar hipótesis hasta que concluya la investigación, con la participación de la CNMC, y se reciban informes independientes encargados a la Comisión Europea. Fuentes del Ejecutivo insisten en que en estos momentos "no hay nada concluyente". Sin contradecir a Red Eléctrica, pero argumentando que "queremos analizar todo y confirmar todo", aludiendo a la complejicidad del sistema eléctrico.

"La prisa no debe llevarnos a la desinformación ni al error" porque "el sistema eléctrico es algo de una enorme complejidad", remachó Sánchez. En esta línea, demandó "tiempo" y paciencia para conocer lo sucedido, para añadir también a preguntas de los periodistas que "no tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista el que ha provocado esta crisis de electricidad".

El Gobierno sigue sin así con la máxima de la cautela para no descartar ninguna posibilidad “al 100%” entre las causas del apagón eléctrico. La Aemet ha desmentido, ante alguna información en medios extranjeros, que en la jornada de este lunes se haya detectado algún tipo de fenómeno meteorológico o atmosférico inusual. Tampoco variaciones bruscas de la temperatura en nuestra red de estaciones meteorológicas.

Tras la reunión de madrugada que Pedro Sánchez mantuvo en Red Eléctrica y el Consejo de Seguridad Nacional celebrado esta mañana en La Moncloa, bajo la presidencia del rey Felipe VI, el Ejecutivo prevé dar nuevas informaciones sobre lo sucedido. Anoche, el presidente del Gobierno explicó que el apagón se produjo por una “desaparición súbita” durante cinco segundos de quince gigavatios de la red eléctrica a las 12.33 horas. El equivalente al 60% de la demanda.

“Es algo que no había ocurrido jamás”, aseguró para reconocer que todavía no se saben las causas que han provocado esa desaparición súbita. “Los especialistas no lo han podido determinar, pero lo harán”, garantizó para seguir “sin descartar ninguna hipótesis ni ninguna posibilidad” en aquel momento.

Desde REE se confirmó que se produjo una “oscilación muy fuerte” de los flujos de potencia de las redes al tiempo que se registraba la enorme pérdida de generación. Entonces se inició el dominó de reacciones en cadena que llevó al “colapso total” del sistema eléctrico. Como resultado de esta desconexión y del "grave desequilibrio" entre generación y demanda se ha generado una situación de ausencia de tensión en todo los puntos de suministro, tanto en la España peninsular como en Portugal, según ha constado REE.

El presidente del Gobierno ha confirmado a primera hora de la mañana que se ha recuperado el 99,95% de demanda energética y el 100% de las subestaciones de la red. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que España “va recuperando paulatinamente la normalidad”. Según la última actualización de Red Eléctrica Española ya se ha restablecido el 99,95% de demanda energética atendida. A través de un mensaje en la red social X, Montero ha destacado que la ciudadanía “ha tenido nuevamente una actitud ejemplar” y que el país ha demostrado “que saber afrontar y sobreponerse a situaciones críticas”.

Consejo de Ministros extraordinario

El Gobierno ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este miércoles, donde se aprobarán las medidas incluidas inicialmente para hoy. Concretamente, un acuerdo para liberar tres días de reservas estratégicas de productos petrolíferos. En la reunión ordinaria de este martes, se está analizando la situación creada tras el corte ocurrido ayer en el suministro eléctrico y las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para recuperar la normalidad, según explican fuentes de Moncloa.

Aunque no hay señales de desabastecimiento, la liberación de reservar estratégicas se hará de forma preventiva, según ha avanzado el jefe del Ejecutivo. Sobre las recomendaciones para este martes, el Gobierno ha pedido responder conforme a la situación asimétrica de cada territorio. Así, se recomienda evitar acudir al trabajo a los centros de estudio en los lugares donde no se haya restablecido el suministro o existan dificultades para el desplazamiento. Los hospitales funcionan con normalidad gracias a sus propios grupos electrógenos y el Gobierno está enviando combustible a las comunidades que lo están demandando.