España recupera el suministro eléctrico tras un insólito apagón de origen todavía desconocido

España recupera el suministro eléctrico prácticamente en su totalidad tras el histórico apagón de este lunes, aunque algunos servicios continúan afectados, como la circulación de trenes y metros en diferentes áreas urbanas.

El apagón eléctrico masivo, sin precedentes ni por ahora explicación, paralizó casi toda la actividad del país, provocando el caos en las comunicaciones y obligando a decretar la emergencia nacional en siete comunidades (Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha). El inédito corte se ha desatado alrededor de las 12.30 horas y en pocas horas ha bloqueado carreteras y aeropuertos, suspendido transportes enteros como el tren y el metro e inutilizado las telecomunicaciones y servicios tan básicos como un supermercado, un cajero automático o un teléfono móvil. El trabajo en la mayoría de empresas y oficinas se ha hecho imposible y miles de personas han quedado atrapadas e incomunicadas al no poder usar todo aquello que requiere corriente eléctrica, que es casi todo en nuestras vidas. El Gobierno tenido que pedir que se eviten desplazamientos en transporte público o privado, usar los móviles solo para llamadas breves, no colapsar los servicios de emergencia y seguir exclusivamente información oficial. Red Eléctrica, que estima que no se restablecerá todo el suministro antes de la noche, ha asegurado que se trata de un "incidente excepcional y extraordinario" debido a una oscilación muy fuerte del flujo de potencia de redes que ha provocado la desconexión española del resto del sistema eléctrico europeo. Pero las causas de esa caída eléctrica, que también ha afectado a Portugal y Francia, son todavía una absoluta incógnita.

El presidente Pedro Sánchez, que ha advertido de que estamos aún ante unas "horas críticas", no ha descartado "ninguna hipótesis" sobre el origen del fallo y ha pedido tiempo para esclarecer lo sucedido, que ha dado lugar a múltiples elucubraciones y a versiones contrapuestas entre los tres países afectados. El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha apuntado a que el origen se encuentra en España y fuentes de la compañía energética lusa han llegado a atribuirlo a una "variación extrema de temperatura en el interior de España" que habría provocado esa oscilación eléctrica tan repentina, lo que se conoce como vibración atmosférica inducida. El gestor de la red eléctrica francesa ha negado que el apagón se debiera a un incendio en una línea entre las ciudades de Narbona y Perpiñán, como algunas voces han deslizado. Y la Comisión Europea, que también está investigando las causas, ha querido dejar claro que, al menos de momento, no se han hallado indicios de boicot o ciberataque.

El suministro eléctrico se ha interrumpido en toda la España peninsular en torno a las 12.30 horas del mediodía por causas aún desconocidas, según se puede comprobar a través de los datos de demanda eléctrica de REE: a esa hora el consumo rondaba los 25.184 megavatios, pero se ha desplomado repentinamente hasta los 12.425 megavatios. Los reportes de cortes de suministros se han multiplicado desde todos los rincones de España, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, al tiempo que en las redes sociales se pueden encontrar también informaciones similares desde Portugal y otros lugares de Europa.

Durante cinco segundos se han perdido quince gigavatios de la red eléctrica, lo que equivale al 60% de la demanda caída de golpe. "Es algo que no había ocurrido jamás", ha señalado Pedro Sánchez en una comparecencia a las 23 horas de la noche. Este comportamiento, según explican algunos expertos a El Periódico de Catalunya, es un tipo de apagón que solo se explicaría por un ciberataque, ya que cualquier otra causa habría provocado un corte de luz en cascada y no en cinco segundos.

El consumo de energía eléctrica en la España peninsular a las 16.30 horas alcanzaba los 12.034 megavatios (MW), lo que significa que ya se había recuperado más del 50% de la demanda que estaba prevista para esa hora. Buena parte de la península seguía sin electricidad cuatro horas después de comenzar el apagón, el tráfico ferroviario sigue paralizado y las comunicaciones afectadas aunque el suministro se va recuperando paulatinamente en zonas de Catalunya, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura, Andalucía y La Rioja. Baleares, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han salvado del apagón, previsiblemente gracias a que su suministro de luz procede de sistemas eléctricos que no se han visto alterados por el incidente.

En cuestión de minutos se han multiplicado las incidencias en las grandes ciudades, con graves problemas de tráfico y movilidad debido a que semáforos, trenes, metro y ferrocarriles han dejado de funcionar, provocando atascos y colas kilométricas y dejando a más de 30.000 personas atrapadas en convoyes que estaban en marcha o parados en estaciones. El gestor de la infraestructura ferroviaria Adif ha suspendido todos los servicios ferroviarios hasta nueva comunicación y ha rogado a los pasajeros con viajes previstos no desplazarse a las estaciones. Una quincena de estaciones de tren, como Atocha y Sants, permanecerán abiertas toda la noche para que la gente pueda dormir. Los billetes de Cercanías serán gratis este lunes y martes.

Caos de movilidad

Los aeropuertos están operativos con los sistemas eléctricos de contingencia, pero a lo largo del día se han acumulado retrasos en los vuelos ante las dificultades de pasajeros y tripulaciones en llegar a las instalaciones. No obstante, las caídas en nodos de comunicaciones y radar han obligado a restringir un 20% la capacidad en el tráfico aéreo, llegando al 50% en algunos sectores. Según la web de seguimiento de vuelos Flight Radar, el aeropuerto de Barajas ha estado inactivo en salidas y llegadas durante al menos media hora, en torno a las 12.30 horas, pero luego se ha ido recuperando el tráfico. El Prat sí ha operado con normalidad, pero en las terminales se agolpaba una multitud que había llegado en diferentes vuelos y no podía salir del aeródromo por falta de metro y tren.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los ciudadanos que eviten circular en la medida de lo posible ante la falta de semáforos y paneles de señalización.

Los hospitales salvan el golpe

El sector sanitario ha podido parar mejor el golpe y la mayoría de los hospitales, donde no ha habido incidencias, mantienen por ahora sus actividades esenciales gracias a sistemas electrógenos que cuentan con larga autonomía, han puesto en marcha planes de contingencia y han aplazado de forma preventiva su actividad ordinaria para mantener la asistencia urgente. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. Los bomberos de localidades de todo el país han tenido que rescatar a muchas personas atrapadas en ascensores.

Ni cajeros ni datáfonos

Entre las operadoras de telecomunicaciones, las interrupciones de las conexiones telefónicas y los datos móviles han sido una constante, dejando a millones de usuarios sin comunicación a través del teléfono, el correo electrónico o los chats. Las radios con pilas eran uno de los pocos recursos al alcance de muchos para poder informarse. Vodafone solo ha podido mantener activo un 35% de sus servicios gracias a los generadores y baterías de reserva. Telefónica y MasOrange no han facilitado datos y han pedido a sus usuarios que limiten en todo lo posible las comunicaciones.

Las principales entidades bancarias, como CaixaBank, BBVA y Banc Sabadell, han activado sus protocolos de seguridad para poder seguir operando con cierta normalidad. Los servicios 'online' se han mantenido en casi todos los casos, pero los cajeros automáticos y muchas oficinas han tenido que adelantar el cierre de sucursales porque el corte de luz no les permitía operar. Los pagos con tarjetas han dado muchos problemas a medida que los datáfonos se iban quedando sin batería o acceso a la red telefónica. Además, el apagón ha provocado que se aplazase la reunión de la CNMC que debía pronunciarse sobre la OPA del BBVA al Sabadell, dado que algunos de sus miembros participaban por videoconferencia.

Industria en mínimos

Tras el apagón, los reactores de las centrales nucleares que estaban en funcionamiento han parado automáticamente y sus generadores diésel de salvaguardias han arrancado y mantienen las centrales en condición segura.

El apagón ha obligado al desalojo de muchos edificios y sedes de empresas, que han enviado a casa a sus trabajadores ante la imposibilidad de continuar con la actividad normal debido a la falta de corriente. El Ministerio de Trabajo ha recordado que existen permisos retribuidos para las personas que no puedan desplazarse a su centro de trabajo o que no puedan desempeñar su función con motivo del apagón.

La actividad parlamentaria en el Congreso y el Senado, así como las principales convocatorias de actos institucionales y ministeriales han sido suspendidos, que también ha afectado al Palacio de la Zarzuela. Muchas instituciones y entidades culturales, como el Museo del Prado, han desalojado sus instalaciones o suspendido conciertos.