¿Qué hacer ante un gran apagón como el sucedido en España? Medidas a tomar ante una situación insólita

Un apagón de luz inaudito ha paralizado la vida de millones de personas en España y Portugal. Sin acceso a la red electrica, a la red de telefonía ni a internet, la confusión ha sido total, con semáforos fuera de servicio, los supermercados inhabilitados y sin servicio de trenes y metro.

¿Qué hay que hacer ante un apagón como el sucedido hoy en España y Portugal?

El Servei Català de Trànsit ha hecho un llamamiento para evitar los desplazamientos innecesarios. A través de un mensaje en la red social X, asegura pero que la red viaria interurbana no presenta afectaciones de movilidad. Desde Protecció Civil también piden que se minimice la movilidad a "la estrictamente necesaria", ya que muchos elementos viarios, como los semáforos, no funcionan. Además, el coche también se debe evitar para no colapsar la red viarua y dejar trabajar a los servicios de emergencia.

También hay que disponer de velas, aunque deben usarse con precaución, y de pilas, ya que el antiguo transistor puede ser un buen aliado. A la vez, una medida conveniente es desenchufar electrodomésticos para evitar problemas mayores por una subida de tensión. .

Una de las medidas que se aconsejan ante situaciones de este tipo es disponer de agua embotellada y racionada.

Es aconsejable ahorrar batería del móvil, del ordenador y demás dispositivos, reduciendo el consumo, rebajando el brillo de la pantalla, cerrando aplicaciones y activando el modo de bajo consumo o "avión".

También es conveniente agrupar ordenadores y otros dispositivos que puedan servir para cargar el móvil.