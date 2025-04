Directo | La falta de presupuestos y el caso Koldo centran el pleno y el control en el Senado

El Senado acogerá este martes una sesión plenaria en la que el PP centrará su ofensiva contra el Gobierno en la ausencia de presupuestos para 2025 y en las últimas revelaciones del caso Koldo.

Este pleno en el Senado se celebrará en una sola jornada, con el debate de dos iniciativas legislativas y una moción por la mañana, desde las 10:00 horas, y con las preguntas e interpelaciones a los ministros por la tarde, a partir de las 16:00 horas.

Será el único pleno parlamentario en las Cortes Generales que se celebre en esta segunda quincena de abril, ya que no habrá ninguno esta semana ni la siguiente en el Congreso, ni tampoco ningún otro en el Senado hasta el 6 de mayo.

Será además la única sesión plenaria en las Cortes durante el luto oficial en España por la muerte del papa Francisco.

Los dos primeros debates en este pleno serán sobre los proyectos de ley para la modificación del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente y sobre el concierto económico con el País Vasco.

El PP pide al Gobierno unos presupuestos

No obstante, será el debate siguiente, sobre una moción no vinculante, en el que, sin embargo, el PP ha puesto el foco en este pleno: una iniciativa para instar al Gobierno a presentar un proyecto de ley presupuestaria para este ejercicio, aunque no obtuviera previsiblemente el apoyo parlamentario.

En esta ausencia de ley presupuestaria para 2025 hace hincapié el PP esta primavera, para que se remarque la minoría parlamentaria del Gobierno y para subrayar que es una obligación constitucional presentar presupuestos, independientemente de que los saque adelante.

No está previsto que la titular de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, asista a este debate a mediodía, pero sí estará en el hemiciclo del Senado unas horas más tarde.

Caso Koldo

Montero tendrá que responder sobre el otro asunto en el que el PP pone el foco una semana más en la Cámara Alta: el caso Koldo.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, preguntará a Montero por qué la UCO de la Guardia Civil no ve impoluto el rescate de Air Europa, después de su último informe en el que apuntaba a unas presuntas vacaciones pagadas por la aerolínea al entonces ministro José Luis Ábalos.

Otros ministros también tendrán que afrontar por la tarde preguntas relativas al caso Koldo durante la sesión de control al Gobierno, en vísperas de las comparecencias en la comisión de investigación de Joseba García, hermano de Koldo, mañana, miércoles, y de Óscar Puente, ministro de Transportes, el jueves.