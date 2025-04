Abascal ve en el plan de defensa una subida de impuestos encubierta y pide a Feijóo que no lo apoye

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el plan de defensa anunciado este martes por Pedro Sánchez (10.471 millones de euros para alcanzar este año el 2% del PIB en gasto en seguridad) contiene dos elementos ocultos. Por un lado, una subida de impuestos encubierta, en contra de lo que ha dicho expresamente el presidente del Gobierno. Por otra, que las Fuerzas Armadas españolas pasen a estar “al servicio” de Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, o incluso de China.

El dirigente de ultraderecha, que no ha aportado ninguna prueba para sostener estas acusaciones, también ha aprovechado para pedir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no secunde la iniciativa del Ejecutivo, cosa que por otra parte Sánchez no necesita, ya que ha dejado claro que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros no serán sometidas a votación en el Congreso de los Diputados.

“Este siniestro quería acabar con el Ministerio de Defensa -ha escrito Abascal en su cuenta de X, en referencia al jefe del Ejecutivo-. Y ahora, aunque lo niegue, va a subir los impuestos... ¿para poner a nuestros ejércitos al servicio de quién? ¿De Ursula o de China ? Hay que hacer oposición a este gobierno criminal. Nos gustaría no hacerla en solitario Y esperamos (contra las evidencias) que el PP no se ponga otra vez al lado de Sánchez. España necesita seguridad y defensa. Fundamentalmente contra los aliados de Sánchez”.