Maíllo (IU) advierte a Podemos que no aceptará candidatos elegidos a "dedo" y exige a Irene Montero primarias conjuntas como condición para un pacto

Izquierda Unida advierte a Podemos que no aceptará candidatos elegidos "a dedo" un día después de oficializar la candidatura de Irene Montero para las próximas elecciones generales. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha exigido como condición a cualquier acuerdo electoral un proceso de primarias conjunto al que todos los partidos integrantes de la eventual coalición presenten a sus candidatos.

En rueda de prensa este lunes, Maíllo avanzó que su candidato "no es el elegido a dedo por nadie, ni por una organización, sino por un sistema de primarias en el que participen todas aquellas personas que quieran hacerlo", resumió, antes de reclamar abiertamente un proceso de "primarias que deciden a las personas que deben encabezar" las candidaturas. Unas primarias conjuntas donde no sólo voten los militantes de una u otra formación.

"En esos procesos deben participar todos los miembros de las organizaciones que conformen ese frente amplio", señaló Maillo, apuntando a un requisito imprescindible: "Respetar los resultados de lo que salga. Salga quien salga", señaló el líder de IU, que aventó la idea de presentar a su propio candidato. "Cada organización es legítima de presentar su candidatura, y nosotros en su momento también lo haremos, pero creo que que el proceso en estos momentos está por construir sobre bases programáticas de confluencia y creo que en el debate de de la paz y contra el rearme", señaló, dando prioridad al debate pacifista, una de las señas que Podemos ha entrado a disputarle. En este sentido, señaló que ese eje discursivo podría ser el "pegamento" de una eventual alianza.

Además, Maíllo se refirió a la elección de Montero como "algo previsible" y "dentro de la normalidad absoluta". "No me ha causado ninguna sorpresa", admitió, al tiempo en que consideró que la elección no condiciona su hoja de ruta de exigir primarias, al tiempo en que "ni obstaculiza ni empuja" la eventual unidad de la izquierda.