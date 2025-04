Las comunidades del PP plantan a Bolaños en la Conferencia Sectorial de Justicia en Barcelona

Los siete consejeros de Justicia de las autonomías gobernadas por el PP que tienen esa competencia transferida han decidido no participar en la reunión de la Conferencia Sectorial de este área que se ha celebrado este viernes en Barcelona, a pesar de haber viajado a la capital catalana. Las comunidades populares han escenificado un plante al ministro Félix Bolaños y al resto de consejeros autonómicos minutos antes de empezar la reunión, convocada en el Recinte Modernista de Sant Pau para poner en marcha la nueva ley de eficiencia judicial, y que se ha desarrollado solo con los representantes de Catalunya, País Vasco, Navarra, Asturias y Canarias. "Es un comportamiento ultra", ha denunciado Bolaños ante la prensa minutos después. "Catalunya vuelve [en referencia a la etapa post-procés] y el PP se va y boicotea la normalidad institucional (...) Se parece tanto a Vox que ni donde gobierna es un partido responsable. No trabajan por los ciudadanos, están abandonados al gamberrismo institucional y la confrontación"

Las comunidades del PP han justificado su ausencia en que el Gobierno se ha negado a incluir en el orden del día un punto específico sobre la financiación de la nueva ley de eficiencia judicial, aunque el ministro Bolaños ha explicado que les habían respondido estos días atrás que en la reunión podrían hablar de "cualquier cuestión que tenga que ver con esta ley", también de financiación. Aseguran los consejeros que no se ha hecho ningún estudio económico y, por tanto, la reunión no valía de nada.

Fuentes de la dirección nacional del PP lamentan que el ministro no haya querido incorporar "temas concretos que urgen y sobre los que convendría llegar a acuerdos". Reiteran que todos los consejeros se lo reclamaron por carta y también este jueves, en la reunión técnica previa, y no atendió sus demandas. "Sin acuerdos concretos no sirve de nada una sectorial. Eso no es gobernar", apuntan. Bolaños también les ha afeado que el jueves participaran en la recepción ofrecida por el 'president', Salvador Illa, y el 'conseller', Ramon Espadaler, y este viernes hayan reaccionado así.