El Supremo defiende la "ágil y diligente" investigación de la Guardia Civil que cerca a Ábalos pese a su 'patinazo' con el chalet en Colombia

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la implicación de José Luis Ábalos en la trama Koldo, ha confirmado la necesidad de cumplimentar las últimas diligencias que acordó para aclarar la situación patrimonial del exministro de Transportes en un auto en el que defiende de forma férrea la "ágil y diligente" investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en este asunto. También asume como propio el error cometido por los agentes sobre el valor de una propiedad que tuvo el hoy diputado en Colombia. Se aseguró en el informe que había sido comprada por 2,1 millones, cuando su valor en la moneda colombiana era de 751 euros.

La resolución supone rechazar el recurso que Ábalos había presentado contra las órdenes del juez para obtener información financiera sobre sus movimientos bancarios y quiere indagar sobre la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), en relación con sus propiedades en Perú. También se rechaza que la instrucción deba centrarse en los contratos millonarios para la adquisición de mascarillas en pandemia.

Puente desestima el argumento de Ábalos de que está siendo sometido a una investigación "prospectiva". "Parece llegado ya el momento de que el señor Ábalos y su defensa comprendan, por mucho que pudiera no ser de su agrado, que el objeto de esta causa especial no se limita, frente a lo que con particular insistencia proclama, a su intervención en la contratación de las mascarillas en el marco de la crisis sanitaria del covid-19", subraya el magistrado. En este punto, el instructor incide en que también se investigan "beneficios económicos" presuntamente percibidos por Ábalos, como "la cuantiosa renta del piso en el que residía quien era entonces la pareja sentimental del ministro".

Así las cosas, el magistrado defiende su decisión de encargar un informe a Hacienda "con el legítimo propósito de averiguar si en efecto esos beneficios económicos en dinero metálico pudieran haberse producido, resulta necesario conocer el patrimonio previo del que pudiera disponer el Sr. Ábalos y el eventual incremento, o las posibles modificaciones, que en el mismo hubieran podido tener lugar a partir del momento en el que fue nombrado Ministro", explica.

Defensa de la UCO

En el marco de la resolución, el instructor desestima también las quejas de Ábalos sobre la actuación de la Guardia Civil, a la que acusa de extralimitarse y reconoce su error con el chalet de Colombia. "Admitido, rectificado y explicadas las razones que lo produjeron, sinceramente me disculpo también por ello. Pero destaco igualmente que es un error que carece, afortunadamente, de consecuencia alguna en esta causa", apunta.

En el auto, Puente responde a su vez a otra queja planteada por Ábalos sobre el hecho de que le interrogara sobre la titularidad de otro terreno que se le atribuye en Perú y que, hasta entonces, no constaba en la investigación pero sí se había mencionado en la prensa. En este punto, argumenta que fue el propio exministro quien consideró oportuno, durante su declaración judicial, referirse a este terreno localizado en Perú --ninguna alusión realizó al que aparece a su nombre en Colombia--, para explicar las razones por las que, según expuso, el suelo (y no la construcción erigida sobre él) se encontraba inscrito a su favor".

Objeto de las pesquisas

Por otra parte, el juez vuelve a fijar el objeto de sus pesquisas y afirma que lo que está investigando es "si prevaliéndose de su condición de Ministro del Gobierno de España y con la muy relevante colaboración de quien era entonces uno de sus asesores, el señor (Koldo) García, se habría concertado con un tercero, el señor de Aldama para que, a cambio de un beneficio económico, favorecer a éste y/o a las empresas cuyos intereses promovía en la celebración de contratos con la Administración Pública".

El juez apunta que así lo ha asegurado Aldama "en varias ocasiones, de forma más que explícita". Añade que, además de los hasta tres inmuebles, relacionados Ábalos "que de forma directa o indirecta le fueron facilitados por el señor de Aldama", éste asegura también que "efectuó numerosos pagos, de muy significativos importes, al señor (Koldo) García Izaguirre, importes que éste importes que éste se habría repartido con el señor Ábalos".