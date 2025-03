"Que no haya Presupuestos en España es una tragedia": el PP ataca a Sánchez por generar "incertidumbre"

"Cuando elaboramos una norma, eliminamos tres", proclamó José Vicente Marí Bosó, diputado por Baleares. La mesa de "Fiscalidad, Empleo y Autónomos" de la Interparlamentaria popular, moderada por la consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, sirvió al partido para confrontar su modelo económico con el Gobierno de Pedro Sánchez. Las recetas del PP pasan por bajar impuestos, simplificar y reducir trabas administrativas y dar oxígeno a los autónomos. En eso coincidieron todos los intervinientes en esta mesa, donde participaron portavoces de distintas comunidades donde gobiernan los populares.

"En el PP tenemos una manía un tanto extraña, les gusta aprobar cada año unos presupuestos", ironizó el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín. "El único año que (Juan Manuel) Moreno no pudo, convocó elecciones. Que no haya presupuestos en España es una tragedia”, señaló el diputado andaluz.

La polémica por la decisión del Gobierno de no presentar Presupuestos Generales del Estado para 2025, dando por buena la prórroga automática de los de 2024, ante la falta de apoyos en el Congreso y tras ratificar que sus socios de investidura no le votarán a favor las cuentas, se coló en el cónclave popular. En Andalucía, Moreno tiene mayoría absoluta así que los Presupuestos estuvieron en tiempo y forma en diciembre. Igual que en Madrid. En el resto de comunidades donde el PP depende de Vox no es tan fácil. Solo tiene aprobadas las cuentas la Comunidad Valenciana, gracias al partido de Santiago Abascal, ese contra el que cargó Cuca Gamarra en la apertura de la Interparlamentaria para llamarlos "mayodormos" de Trump.

De los presupuestos autonómicos pendientes, que Alberto Núñez Feijóo ha ordenado tratar de cerrar con Vox como ha hecho Carlos Mazón, nadie dijo nada. De hecho todos los representantes de los distintos gobiernos autonómicos ensalzaron la buena marcha de la economía y de las inversiones en sus comunidades, pese a que no hay cuentas en la mayoría.

"Alfombra colorá" a la inversión

"El PP es el partido de los autónomos", defendió Rocío Dívar, senadora por Zaragoza. "El que no está en la mesa es parte del menú", advirtió el eurodiputado Fernando Navarrete, mirando a las consecuencias que el inestable orden geopolítico mundial puede tener en la economía española, por la falta de medidas del Gobierno, dijo, y las amenazas de aranceles del presidente de EEUU.

El andaluz Toni Martín propuso un lema de campaña: "Bravo España", jugando con los apellidos de los dos últimos consejeros de Hacienda de Andalucía, Juan Bravo, hoy responsable de la economía en el equipo de Feijóo en Génova, y la actual titular, Carolina España.

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, presumió de cómo el presidente Jorge Azcón está captando inversiones, gracias sobre todo a las energías renovables, aprovechando el viento, el agua del Ebro y la extensión de terrenos libres en la comunidad.

Desde Canarias, Fernando Enseñat, defendió la necesidad de un "turismo responsable y sostenible" como motor del PIB español. Kissy Chandiramani Ramesh, portavoz en la Asamblea de Ceuta, enarboló como lema: "Alfombra colorá a las empresas que llegan a nuestro territorio".

"El PP tiene la fórmula de lo que España necesita", cerró la consejera andaluza de Economía. "La chapuza del SMI", tras un largo desacuerdo solventado este viernes entre Sumar y el PSOE por si el salario mínimo debía o no tributar IRPF, y la "incertidumbre de estar sin presupuestos", avisó, es todo lo contrario, claro, de lo que según el PP necesita la economía española.