Directo | La exsecretaria general del PP Dolores de Cospedal: "Yo no he impulsado ninguna 'Operación Cataluña', que es una ficción”

La exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedalcoincidió con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en negar más 'Operación Cataluña' que el 'procés' independentista. “Yo no he impulsado ninguna 'Operación Cataluña', que es una ficción”, aseguró la exresponsable del PP, que admitió entre seis y nueve reuniones con el excomisario José Manuel Villarejo, cuya "calidad como persona" se conoció mucho después, y como había declarado ante el juez Manuel García-Castellón, aseguró que nunca le aportó información que no fuera de dominio público. Más adelante negó también la existencia de una "policía política o paralela con los fines" de ayudar al Partido Popular.

Pese a basar sus respuestas en que se fía más "de su memoria" que en lo que pueden publicar los medios a partir de las agendas de Villarejo o en audios, cuya custodia no se ha controlado y que pueden estar maniputados. Y aunque no recordaba términos de supuestas conversaciones sí negó categóricamente que hubiera propuesto a Villarejo entrevistarse con la que era líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho, que comparecerá a continuación.

Tuvo que dejar los monosílabos con los que intentó responder a las preguntas de los diputados, para recordar que se reunió con Villarejo cuando todo el mundo lo hacía, porque quería saber de dónde salían las filtraciones que se producían del procedimiento abierto por corrupción contra la que había sido alcaldesa de Valencia Rita Barberá, que cree que "murió del ataque que sufrió".

"Yo no he encargado nada que se llame 'Operación Cataluña' ni para hablar con jueces, ni con policías, porque mi competencia no es policial", se revolvía periódicamente Cospedal cuando los diputados intentaban enfrentarla a los audios grabados por Villarejo de sus encuentros.

"Bajo mi mandato a esa señora no se le pagó", en referencia a los pagos procedentes de fondos reservados que recibió la expareja de Jordi Pujol Ferrusola Vicky Álvarez, según consta en las agendas y audios del excomisario. Álvara fue quien denunció de la mano de Villarejo que el primogénito del expresidente catalán llevaba efectivo a Andorra en bolsas.

"No voy a dar ningún valor a eso que dice que son conversaciones. Nunca he hablado con Fiscalía, que no sé qué tiene que ver el señor Guindos, porque era ministro de Economía y no de Justicia", respondió Cospedal al portavoz de Junts en la comisión de investigación, Josep Pagès, cuando reproducía pasajes concretos de grabaciones, como los publicados este lunes por RAC 1. El intercambio llegó al punto que cuando le preguntó si había hecho que su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, cobrara de una empresa pública, le respondió que lo negaba, pero que si le estaba imputando un delito que acudiera a los tribunales y ahí le respondería.

"Tenía confianza de que el Gobierno de Rajoy, como fue a continuación, cualquier ataque que viniera del independentismo que promoviera un golpe de estado lo frenaría. Yo no tenía por qué no confiar en el señor [Jorge] Fernández Díaz y en los ministros del Ejecutivo", lo que extendió en la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz Santamaría. "Sigo confiando en el liderazgo del señor Rajoy para utilizar todos los medios del Estado para frenar un intento de golpe de Estado, con todos los resortes del Estado como la aplicación del artículo 155", respondió al representante de ERC, Francesc Marc Álvaro.

"El independentismo excluyente es lo peor que le puede pasar a un país", respondió Cospedal, que negó de forma categórica "haber dado ninguna instrucción a ningún miembro o institución del Gobierno" para investigar al presidente de ERC, Oriol Junqueras, o su familia. "No reconozco la veracidad de esos audios, cuya cadena de custodia no sé si se ha respetado", se parapetó la

A la pregunta de si había hablado con Rajoy sobre el 'procés': "Faltaría más ¿Cómo no se va a hablar del 'procés' si el independismo quería dar un golpe de Estado?", respondió y lo relacionó con la aplicación del artículo 155 que retiró las competencias a la Generalitat. Y puso al mismo nivel "la unidad de España y las garantías democráticas".

Cospedal, que se declaró firme defensora de la separación de poderes y de la Justicia, insistió en sus respuestas a los diputados que el PP no había sido condenado como organizacion criminal ni por financiación ilegal. Se basa en que la sentencia de la primera época de la Gürtel, que provocó la moción de censura que echó de Moncloa a Rajoy, aunque declaró probada la existencia de la caja b, no condenó al PP por este delito, porque no estaba tipificado como tal entonces y solo declaró al partido responsable a título lucrativo de parte del dinero invertido en la campaña electoral en un pueblo madrileño.