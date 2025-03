Mazón da por atado el apoyo de Vox a sus presupuestos pese al pulso Feijóo-Abascal por los menores migrantes

El reparto de menores migrantes que propone el Gobierno entre las autonomías deja en una situación complicada a Carlos Mazón. El presidente valenciano prometió este lunes no aceptar más acogidas e incluso buscar fórmulas para devolver a estos chavales a sus países de origen, en un giro hacia los postulados más duros de Vox, que exige este tipo de declaraciones públicas a todo líder autonómico que quiera sus votos para aprobar los presupuestos. Tras pasar por el aro de Santiago Abascal, la Generalitat presenta sus cuentas este jueves. El problema para Mazón es que, en paralelo, Génova repite que si la ley se aprueba sus territorios la cumplirán y aceptarán los repartos, lo que rebasaría lo que los voxistas consideran su "línea roja" en esta materia.

Pese a la dificultad de soplar (cumplir con Vox y no aceptar más menores migrantes) y sorber (acatar la ley y el mandato de la dirección nacional) al mismo tiempo, en el PPCV aseguran tener el dominio de la situación y transmiten confianza. "Todo controlado", afirmaba ayer un destacado miembro de la dirección autonómica del partido, sin aportar más detalles de su hoja de ruta.

Las relaciones entre populares y voxistas en la Comunidad Valenciana han sido fluidas durante toda la legislatura y han sobrevivido a importantes sobresaltos. No se han deteriorado ni tras la ruptura del Consell impuesta por Santiago Abascal el pasado verano ni a consecuencia de la cuestionada gestión de la dana, que ha dejado 228 fallecidos. Ese buen entendimiento con su exsocio, en el que ahondó Mazón el lunes al abrazar todo el ideario voxista en inmigración como le imponía Abascal, podría explicar el optimismo popular para mantener el respaldo de Vox de cara a la negociación presupuestaria.

Vox: "Ni uno más"

Sin embargo, en Vox mantienen el órdago, y al menos oficialmente repiten que el rechazo verbal al reparto de menores expresado por el president no será suficiente. "No se va a aceptar un solo mena (menor extranjero no acompañado) en la Comunitdad Valenciana", dijo tajante el número dos de Abascal, Ignacio Garriga, poco después de la declaración institucional de Mazón. "Aquí no se reparte ni uno más", añadía ayer un dirigente de Vox en la Comunitat Valenciana, insistiendo en ese planteamiento de máximos.

Cabe recordar que Vox ya rompió en verano de 2024 los gobiernos autonómicos con el PP, incluido el valenciano, por la política migratoria del PP. Los de Abascal atribuyeron esas espantadas a Feijóo, a quien acusaron de imponer a sus barones el cumplimiento del acuerdo del Gobierno para la distribución de menores migrantes. La formación voxista percibe ahora que la situación se repite y quiere más garantías, lo que podría poner en aprietos a barones como Mazón.

El reparto, en mayo

En paralelo, el Gobierno concretó este miércoles los tiempos que maneja para aprobar el decreto ley y activar la distribución de menores migrantes. Según fuentes del Ejecutivo, el plan es convalidar el decreto pactado con Junts a mediados de abril y activar las reubicaciones a los territorios en mayo. Antes de ello, las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para certificar el número de menores migrantes que tutelan.

Según estos datos se concretará el número de menores que les corresponderá acoger, tras ponderarlos con los criterios establecidos en el decreto. Principalmente la población, pero también la renta per cápita o el esfuerzo previo de cada comunidad autónoma.

Si las comunidades no aportan estos datos en tiempo y forma, el Gobierno se reserva el derecho a recabarlos con informes del ministerio de Interior para cumplimentar el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia. Se evitarán así mayores demoras. Y es que el texto del decreto establece un plazo de quince días naturales desde entonces para formular la propuesta de traslados.