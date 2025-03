Feijóo pide a Sánchez elecciones generales ante "el espectáculo" de no tener Presupuesto ni apoyos para el rearme

Alberto Núñez Feijóo desplegó un discurso durísimo contra el presidente del Gobierno desde Bruselas tras reunirse con sus socios del PP europeo este jueves por la mañana. "España, la cuarta economía del euro, no puede dar este espéctaculo de falta de presupuesto, de falta de unidad del gobierno y de falta de apoyo parlamentario. Y por lealtad no me pueda callar", aseguró el dirigente conservador, para insistir después en que si -como todo parece indicar- el Ejecutivo no cuenta con unos Presupuestos Generales para este año -o renuncia incluso a presentarlo- "tiene que convocar unas elecciones".

"Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe", volvió a repetir el dirigente conservador.

"Mis colegas esta mañana no podían entender que puede haber un primer ministro que venga a comprometer gastos de defensa sin tener un presupuesto. Pero es que no lo tiene porque ni siquiera lo ha presentado. No lo presentó en 2024 ni en 2025, y según dicen los medios de comunicación si no tiene apoyo parlamentario no lo va a presentar", insistió Feijóo para, a continuación y desde la sede de la familia conservadora en la capital comunitaria, volver a pedir elecciones.

"Hay varias causas. La primera es que si usted no tiene presupuesto, usted tiene que convocar elecciones. La segunda, si usted está acosado por casos de corrupción de forma directa, directísima e indirecta, usted tiene que dar cuenta de la situación. Y la tercera es que ante la coyuntura de decidir incrementar el gasto en defensa en España, si no tiene la mayoría para hacerlo, tiene que disolver las Cortes". Esa petición de elecciones inmediatas si Pedro Sánchez no tiene un respaldo parlamentario -y no lo somete a votación en el Congreso- también la hizo José María Aznar hace dos días, también desde Bruselas.