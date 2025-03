El Gobierno acusa a Mazón de asumir el "marco racista" de Vox y retrata a Feijóo como un títere

El Gobierno central ha salido este lunes en tromba contra Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo, después de que el presidente valenciano, en una situación muy crítica por su gestión de la dana, anunciara un pacto con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos. El pacto, que da aire al dirigente del PP en un momento en el que la dirección nacional de su partido da claras muestras de distanciarse de él tras el contundente auto de una jueza sobre la gestión de la mortal gota fría, trae consigo la negativa de la Generalitat a acoger más inmigrantes, según ha dicho Mazón durante una comparecencia en la que también ha ligado los escasos pillajes tras el temporal a los residentes de nacionalidad extranjera, siguiendo así la estela del partido de extrema derecha que lidera Santiago Abascal.

"Es absolutamente condenable cómo Mazón compra el marco racista y xenófobo de Vox. Quiero pedir explicaciones a Feijóo, que vuelve a abrir la puerta en sus gobiernos autonómicos a la ultraderecha que es enemiga de la democracia”, ha reaccionado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha acusado al presidente valenciano de “arrastrarse” ante Vox para “mantenerse en el poder” y “tapar su nefasta gestión de la dana”.

Desde Interior, su titular, Fernando Grande-Marlaska, ha puesto en cuestión la “catadura ética y moral” del mandatario valenciano. “Me parece de la mayor gravedad. No se puede aceptar todo, ni se puede aceptar cualquier acuerdo con un partido negacionista de ultraderecha como es Vox, simplemente por mantenerse en el poder y no asumir las responsabilidades que tuvo que asumir el 29 de octubre”, ha señalado el ministro, negando también la tesis de Mazón, que tras anunciar su acuerdo presupuestario ha solicitado datos sobre las nacionalidades de quienes cometieron robos durante la dana que se cobró la vida de 224 personas. "Diría que más bien todo lo contrario. Después de los trágicos sucesos del 29 de octubre, lo que refieren los datos es que la criminalidad en la zona afectada se redujo", ha explicado Marlaska. No hay, por tanto, “conexión alguna” entre la nacionalidad de quienes cometieron esos delitos y “su condición de migrantes o no migrantes”, ha concluido el ministro.

El “desafío” al líder conservador

Marlaska, que al igual que el PSOE y el resto del Ejecutivo exige a Feijóo que fuerce la salida de Mazón, la dirección del PP “debería tomar” alguna “medida”, ya que la actitud del presidente valenciano supone un "desafío al conjunto de la ciudadanía, principalmente de la ciudadanía valenciana, pero también directamente a la dirección" de su propio partido.

Por último, el ministro de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado también de “racismo” a Mazón. “Valencia necesita un Govern eficaz que trabaje por la reconstrucción, no apoyado por los mismos que suprimieron la Unidad Valenciana de Emergencias. Propuesta del PP: más VOX, más racismo y más negacionismo climático. PPVox= incompetencia e injusticia”, ha escrito en su perfil de X.