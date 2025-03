Los letrados del Congreso dan el visto bueno a la ley para transferir las competencias en inmigración a Cataluña

La ley para transferir las competencias en materia de inmigración a Catalunya ha superado este martes su primer filtro. La Mesa del Congreso, con el visto bueno de los letrados de la Cámara Baja, ha admitido a trámite la iniciativa, fruto de un acuerdo alcanzado la pasada semana por el PSOE y Junts. Lejos de las denuncias del PP de que se trataba de una norma "inconstitucional", el equipo jurídico del Congreso ha informado a la Mesa a través de una nota de que no ve ningún motivo por el que debiera rechazarse la proposición de ley.

Sin llegar a ser un filtro sobre la constitucionalidad de las iniciativas, la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PSOE y Sumar en esta legislatura, sí tiene la potestad de rechazar aquellas iniciativas que adolezcan de una inconstitucionalidad "palmaria y evidente". Así lo establecieron los propios letrados del Congreso en un extenso informe que emitieron en noviembre de 2023 al pronunciarse sobre si debía aceptarse la ley de amnistía. Siguiendo esta premisa, en algunos casos, el equipo jurídico ha propuesto rechazar ciertos textos. Sin embargo, no ha sido así con esta norma, la cual ven correcta para que sea tramitada.

Este primer paso para llevar a término el acuerdo entre socialistas y posconvergentes se produce unos días después de que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegurara en un mensaje en la red social X, antes Twitter, que el acuerdo para otorgar competencias a los Mossos d'Esquadra en materia de control de fronteras, entre otras cosas, es fruto de "unos pactos inconstitucionales y unas cesiones indignas".

Además, los letrados han respondido a una petición de Vox en la que exigía un informe en profundidad sobre la constitucionalidad de esta iniciativa que solo los miembros de la Mesa pueden solicitar tal texto. Así, solo podrían ser los diputados de PP, PSOE y Sumar. Los populares, por el momento, no han querido hacer uso de esta prerrogativa. El equipo jurídico también ha rechazado que la proposición de ley, presentada por los grupos parlamentarios socialista y posconvergente, deba ir acompañado por los informes preceptivos de una proyecto de ley emanado por el Gobierno, como pedía Vox.

Con el visto bueno de la Mesa, el siguiente paso será que PSOE o Junts, como autores de la iniciativa, incluyan su debate en el orden del día de un pleno para un primer debate en el que la ley necesitará de una mayoría para iniciar oficialmente los trabajos parlamentarios. Por el momento, el texto no cuenta con dicho respaldo, ya que Podemos ha avisado que no votará a favor de una norma que solo busca "descentralizar el racismo". Así, si los morados votan 'no' junto a PP, Vox y UPN, la norma decaerá.