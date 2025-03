División en Sumar ante el pacto migratorio de PSOE y Junts: Compromís lo rechaza mientras IU exige negociar su apoyo

El acuerdo firmado por PSOE y Junts para delegar las competencias migratorias a Cataluña divide al grupo parlamentario de Sumar. Yolanda Díaz fue el primer miembro del Gobierno en salir a defender el acuerdo, pero no todos respaldan la postura de la vicepresidenta en el grupo parlamentario en el Congreso, donde no está asegurada una mayoría para que salga adelante. No sólo por el rechazo frontal de Podemos, sino también por los dos diputados de Compromís, que también se opondrán a la medida y antae los recelos que genera en IU, donde exigen "negociar" los términos de la propuesta para dar su apoyo.

El primero en romper la baraja en Sumar fue el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, que ha avanzado que votará contra la propuesta, una posición a la que también se ha unido la segunda diputada de la formación valenciana, Águeda Micó. Consideran que la proposición de ley respeta el marco competencial y es constitucional, pero creen que es un problema "ideológico", puesto que "no podemos comprar la agenda de la extrema derecha", resumen a este medio.

En este sentido, avanzan que su posición será el rechazo a la propuesta incluso aunque se negocie y modifique el actual texto mediante enmiendas, debido a la imposibilidad de modificar la "intención" de Junts con esta medida, que es reforzar a su juicio un discurso "racista" como el que expresó el partido posconvergente en el vídeo explicativo del acuerdo, donde se aseguraba que la mayoría de catalanes ceren que hay "demasiados" inmigrantes en Cataluña.

"Sólo vincula a PSOE y Junts"

En IU se muestran más posibilistas, según expresó este jueves el coordinador federal del partido, Antonio Maíllo, que dudó sobre los términos de la propuesta, que a su juicio presenta "dudas legales, dudas técnicas y dudas ideológicas". El dirigente quiso marcar distancias acon el acuerdo, al considerar que sólo "vincula al PSOE y a Junts", y advirtió: "Si quieren hacerse con el apoyo mayoritario del Congreso para que salga adelante, tendrán que negociar".

Maíllo destacó que "hay elementos que tienen que ser modificados", aunque ha querido diferenciar su apoyo a la delegación de las competencias, que "nunca es negativa" porque a su juicio responde a las reivindicaciones de organizaciones sociales que trabajan con refugiados y migrantes, pero sí apuntó a que "el problema" es que sea "sólo singular para Cataluña", en lugar de "generalizada y en clave federal".

El líder de IU admitió que en el trámite parlamentario de la proposición de ley "hay que abordar muchos aspectos sobre los que hay dudas técnicas, dudas legales y dudas ideológicas". En este punto, criticó que se plantee la migración "sobre un marco siempre de control de fronteras, de autorizaciones en clave restrictivas", y no desde un punto de vista social, como reclama IU.

El dirigente andaluz también aprovechó para cargar contra el discurso independentista después de las declaraciones de la portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, que en las últimas horas ha defendido que "una persona que no sepa catalán no debería poder obtener la residencia en Cataluña", después de que el acuerdo contemple el desarrollo legislativo de esta transferencia, que corresponde al Parlament. Una posición que Maíllo calificó como "extemporáneas" y propias de "de esta derecha pija catalanista que representa" Junts.

Maíllo llamó a Nogueras a "contenerse en la lectura absolutamente disparatada respecto a las consecuencias que tiene una proyecto de ley que no tiene nada que ver con lo que dice". En este sentido, quiso destacar que "ni ellos van a asumir control de frontera, ni va a ser requisito el catalán para instalarse en Cataluña", dijo, apuntando a que eso no tendrá lugar "porque no lo permite la normativa estatal". Así, apuntó a que "una cosa es el delirante relato" del independentista "en clave clasista, derechista y reaccionaria", y "otra cosa es el texto sobre el que habrá que abordar muchas modificaciones".

En este sentido, puso especial énfasis en que "no se puede establecer criterio diferenciado" sobre expedientes sancionadores y reclamó un "proceso garantista homologado y no diferenciado según el territorio" en la gestión de os centros de internamiento de extranjeros (CIEs) que también se cede a Cataluña en el acuerdo.

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot insistió este miércoles en la necesidad de poner a los migrantes y sus derechos en el centro de cualquier debate y mostró su preocupación ante un pacto que puede llevar ese debate al marco xenófobo de los partidos de la derecha y ultraderecha, "poniendo en la diana a las personas más vulnerables".