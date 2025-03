El presunto "cerebro" del fraude de hidrocarburos de Aldama niega ser el responsable de la operativa de la trama

El considerado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "cerebro de la operativa", Francisco Javier Cillán Contreras, con la que Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas lograron defraudar 367 millones, ha echado balones fuera en su declaración como investigado ante el juez Santiago Pedraz, que investiga una macrotrama de fraude en el IVA de hidrocarburos.

A preguntas de su abogado, Cillán ha asegurado que en su empresa actuaba como un simple administrativo, y que las órdenes las daban María Luisa Rivas Ruiz-Capillas, hermana de uno de los cabecillas de la red corrupta, Claudio Rivas, y Pedro Antonio Marín, administrador único desde el 10 de noviembre de 2020 de Villafuel SL, la principal empresa de la red corrupta. Asimismo, ha resaltado que si en las pruebas recabadas por la UCO consta que dio órdenes a otros empleados es porque la dirección de la trama impartía las mismas a los administrativos.

El empresario Javier Cillán, a su llegada a declarar a la Audiencia Nacional, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Víctor de Aldama por un presunto fraude en el IVA de los hidrocarburos toma declaració / Gustavo Valiente - Europa Press

Sin embargo, el propio Cillán ha defendido, en contra de las conclusiones de la Guardia Civil, que le define como un "experimentado conocedor del sector de los hidrocarburos", que no tenía experiencia en el sector de los hidrocarburos cuando empezó a trabajar con la trama.

Niega irregularidades

Según Cillán, no había ningún tipo de vínculo que no fuera una relación comercial entre Villafuel y las otras sociedades investigadas comercializadoras. Además, el investigado ha apuntado que Villafuel no estaba obligada a pagar el IVA de las ventas en su condición de operadora dentro del depósito fiscal porque, según ha apuntado, la empresa vendía en régimen suspensivo dentro del depósito fiscal.

Las fuentes consultadas añaden que Cillán ha detallado que Villafuel compraba y vendía combustible y dichas operaciones se realizaban dentro de los tanques de Exolum-CLH, a través de la plataforma SIO, según informa Europa Press.

En este contexto, Cillán habría apuntado que la Agencia Tributaria tenía conocimiento cada tres días de todas las transmisiones, porque Villafuel estaba en el Suministro Inmediato de Información.

"Jefe de operaciones"

En concreto, los agentes de la UCO consideran a Cillán el "jefe de operaciones y contable de Villafuel SL", en la que se encargaba de establecer "la estrategia comercial y las relaciones de compraventa de hidrocarburos" que esta firma realizaba "a través de las suministradoras".

Javier Cillán junto a Claudio y María Luisa Rivas / epe

María Luisa Rivas y Javier Cillán habían coincidido en la empresa Eurofórum Escorial, que ambos abandonaron para dirigir Villafuel SL. Según la declaración informativa de retenciones practicadas por esta empresa, en 2023 Cillán habría percibido una retribución de 941.039 euros, lo que le sitúa "en un ámbito de dirección y, por tanto, de conocimiento elevado".

"Testaferro cualificado"

Por otra parte, la declaración de Pedro Antonio Marín, que también debía celebrarse este miércoles, se ha trasladado al 12 de marzo. La UCO considera que este investigado es también un miembro "destacado dentro de la presunta organización criminal por ser el administrador único de Villafuel".

Por eso, los agentes le identifican como "testaferro cualificado a las órdenes de los líderes de la supuesta organización criminal, al objeto de desvincularlos de la mercantil con la que directamente se llevó a cabo el impago del IVA".