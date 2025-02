Sánchez dice que "hace falta" formación en violencia de género para operadores jurídicos y alerta del "odio" en redes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que "hace falta" más formación en violencia de género para operadores jurídicos y ha alertado del "odio" que "se expande en redes sociales".

"(La ley contra la Violencia de Género) dio esperanza a miles de mujeres en nuestro país. Es una ley que lo cambió todo y lo hizo porque esas mujeres sintieron que no estaban solas, que había todo un país detrás dispuesto a poner a su disposición todos los instrumentos del Estado de Derecho, que son muchos, para protegerlas. Y lo hicimos y lo hacemos día a día con un arma muy poderosa, que son las palabras que inscribimos en el Boletín Oficial del Estado para cambiar la vida de la gente. Palabras que se plasman en juzgados especializados, en centros de atención a víctimas de violencia machista, palabras que cristalizan en más formación para operadores jurídicos, que hace falta, ¿eh?, hace falta", ha asegurado Sánchez en el acto del PSOE con motivo de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En este sentido, ha pedido "luchar" contra el "odio" que se expande en redes sociales, espacios en los que ha dicho que "no pueden ser ni el far west ni el salvaje oeste en el que campen libremente machistas y acosadores". "Podemos también decir mucho y hacer más aún para luchar contra este odio que se expande en las redes sociales y decirle a la gente joven que lo moderno, que lo contemporáneo, no es ser machista, sino es ser feminista, es apostar y creer y trabajar por la sostenibilidad, por la paz, por el multilateralismo", ha agregado.

En cuanto al lenguaje para referirse a la violencia machista, Sánchez ha recalcado que la manera en la que se nombra determina cómo se está dispuesto a actuar. "Por eso, conviene recordar hoy lo obvio, y es bastante sorprendente, pero debemos hacerlo y debemos, además, ser muy insistentes en ello, ¿no? No muere una mujer, a una mujer la asesinan, ¿eh? No es un calentón, es una agresión. Y no es un divorcio duro, como dijo el jefe de la oposición, es violencia machista", ha explicado.

Además, Sánchez ha indicado que "el feminismo no es un anexo más de un catálogo de derechos", sino que "es una forma de ver y de entender la sociedad, la vida". Asimismo, ha dicho que este debe atravesar transversalmente todas las políticas públicas.

También ha avisado sobre el machismo, el "enemigo tenaz y perverso". "Leía hoy en los medios de comunicación que la ultraderecha en España está emprendiendo una batalla feroz en los ayuntamientos con iniciativas contra todo el colectivo de la diversidad, el LGTBIQ+. A mí me parece todo eso peligroso, en donde también tenemos que estar nosotros presentes". ha subrayado.

"La violencia de género es un asunto de Estado"

Igualmente, el presidente del Gobierno ha celebrado que "una inmensa mayoría de la sociedad" entienda la violencia contra las mujeres como "un asunto de Estado". "Esto es un asunto de Estado, esto es un asunto que nos concierne y nos interpela a todos y a todas", ha asegurado para añadir que "no puede haber democracia, una democracia real, mientras haya mujeres que no sean libres y que no se sientan iguales".

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles el dictamen para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que aprobaron los grupos en comisión el 17 de febrero, con el único voto en contra de Vox. Así, Sánchez ha aplaudido la negociación, el acuerdo y que se "resuelvan injusticias o aquellas cosas que no funcionan".

Por último, Sánchez ha llamado a traducir el Pacto de Estado en modificaciones legislativas para adaptarlas al texto. "Para que, en definitiva, como he dicho antes, sigamos combatiendo esta infamia (la violencia de género) y la podamos extirpar", ha concluido.

En el evento de los socialistas también han intervenido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que la cuestión que más le "preocupa" y le "ocupa" es la violencia económica. "Esa dificultad que tienen las mujeres para poder tener seguridad, para poder tener autoestima y, en definitiva, para poder tener recursos que le permitan valerse por sí mismas y hacer posible no depender de nadie y que sus hijos, que sus hijas también puedan estar en un entorno adecuado", ha explicado.

Montero también ha destacado iniciativas políticas que afectan a mujeres y que ha desarrollado el Gobierno a lo largo de la legislatura. Así, ha mencionado la reforma laboral, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la Ley de Paridad.

Por otro lado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que desde el departamento que dirige están trabajando para que el Pacto sea "una realidad", con "una hoja de ruta clara". "Y yo creo que vamos en la buena dirección, vamos encaminándonos a desarrollar esas normas que tenemos que poner en marcha, esos 1.500 millones de euros que son esenciales para poner nuevos recursos y nuevos mecanismos", ha indicado.

Asimismo, Redondo ha instado a "sacar" a Vox de las instituciones, del Parlamento, del Congreso de los Diputados. "Eso lo tenemos que exigir en todos los niveles. Hay que terminar con la extrema derecha, y podemos hacerlo, y hemos demostrado que podemos hacerlo, sabemos hacerlo, podemos ponernos de acuerdo", ha recalcado.

En la misma línea, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha denunciado que la Comunidad de Madrid es la única que no tiene una ley de igualdad. "Madrid, que debería ser la más avanzada, la más a la vanguardia", ha subrayado. En este sentido, López ha anunciado que el grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid prevé registrar una iniciativa para actualizar la ley contra la violencia de género para incluir las medidas que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El ministro también se ha referido a los "riesgos" de la transformación digital y ha alertado sobre la pornografía infantil. "Este país va a crear un escudo. Desde luego, un escudo para proteger nuestros derechos digitales, para proteger nuestros derechos ciudadanos", ha asegurado.

Finalmente, la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que la renovación del Pacto de Estado es fruto del trabajo, pero "sobre todo de la historia del PSOE". Además, ha pedido luchar "contra algo que es clave, que es el negacionismo". "Vengo de un sitio donde os puedo decir que el negacionismo en todas sus vertientes mata. El negacionismo mata. Así es. Y no hay otra respuesta y no hay otra opción que el progreso y el Partido Socialista", ha apuntado.