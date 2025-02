El Gobierno sitúa a Mazón en una "estrategia judicial" para salvarse del banquillo

Moncloa encuadra las últimas explicaciones del ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, en una “estrategia judicial” para descargar responsabilidades penales. “Llegué a las 20:28 horas", desveló esta mañana tras la respuesta de la Generalitat a la jueza que investiga el caso donde se señaló que Mazón no estaba presente en el órgano de coordinación de emergencias cuando se envió la alerta. Unas explicaciones que contrastan con las primeras versiones y explicaciones, como que no respondió a las reiteradas llamadas de la exvicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por falta de cobertura en el centro de emergencias, como remarcan en el Ejecutivo. “Están asustados y les da igual contradecirse”, concluyen.

Estas mismas fuentes señalan que ahora Mazón, ante el cerco judicial, habría dejado atrás la batalla política de confrontación con el Gobierno para centrarse en armar su defensa judicial. El único objetivo de la Generalitat en estos momentos, según entienden, es “situar a Mazón fuera del Cecopi” el día de la catástrofe de la Dana que arrasó en la Comunidad Valenciana con 227 vidas.

La ley valenciana de emergencias, reconocen, situaría la responsabilidad no en presidencia, sino en la Conselleria con las competencias en esta materia, que ocupaba la destituida Salomé Pradas. De ahí, el intento de desvincularse para evitar responsabilidades judiciales, según interpretan miembros del Gobierno central.

Para los socialistas “no caben más excusas” y vuelven a poner encima de la mesa de Génova una oferta para sustituir al 'president'. Entienden que la situación es insostenible y reiteran que darán su apoyo al PP, ante la constatación de que Vox no lo dejará caer porque “tienen una coalición”, para situar al frente de la Generalitat a otro 'president' con el horizonte de convocar elecciones anticipadas.

"Mazón no puede seguir al frente de la Generalitat Valenciana ni un día más. Sus mentiras solo son comparables a su irresponsabilidad. Cinco horas en paradero desconocido en lo peor de la DANA y ni una sola verdad", arremetía el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a través de un mensaje publicado en X. Tras ello, dirigía las presiones sobre el líder del PP: "¿A qué está esperando Feijóo para obligarle a dimitir?".

En Ferraz sostienen que Mazón "no puede pasar un minuto más como presidente de la Comunitat Valenciana". "La justicia será implacable", vaticinan, para añadir que "las responsabilidades políticas no soportan una falsedad más". Además, concluyen que "la jueza que investiga este caso lo ha dejado claro: la competencia era de Carlos Mazón".

"Mentira tras mentira"

Desde Compromís también han señalado directamente a Alberto Núñez Feijóo como responsable de la continuidad de Mazón. Una posición que mantienen en Sumar, donde acusan al líder del PP de encubrir al ‘president’ para volver a pedir su dimisión. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, ha cargado contra Mazón porque “miente más que habla”. “Mentira tras mentira”, ha reiterado para asegurar que “no se sostiene” su continuidad al frente de la Generalitat.

Mazón ha insistido este miércoles en desvincularse de cualquier toma de decisión sobre el envío del mensaje de alerta a la población pese a que estaba "perfectamente informado". Asimismo, ha arremetido contra la oposición por querer “criminalizarme”. "En ningún momento estuve incomunicado, no me esperaron para enviar la alerta, no paralicé ninguna reunión, ni requirió mi autorización", ha asegurado.