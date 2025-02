Felipe González, contra Montero por la quita de deuda: "Quien está sentado en la caja no puede ser candidato"

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, ha cargado este miércoles contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha criticado por ser “candidata” futura a la Junta de Andalucía sin haber dejado el Gobierno, algo que no debería hacer “no porque lo diga la Constitución, sino por sentido común”. Así, en referencia a la quita de más de 83.000 millones de euros que el Ejecutivo Central ha propuesto a las autonomías y ante la cual el Partido Popular ha señalado que votará en contra, González ha asegurado que “quien está sentado en la caja, no puede estar repartiendo lo que hay en la caja y a la vez ser candidato”.

Durante su intervención en un diálogo en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el exmandatario ha señalado que “quitar deuda a una comunidad autónoma no significa quitar deuda a los españoles”, sino “cambiarla de aquí a aquí”. Y, sobre ello, ha añadido que ese pasivo “nos la vamos a tragar, la vamos a pagar de una manera o de otra, entre todos”. Por eso ha llamado a “volver atrás” y ha hecho una apelación tanto al PSOE como al PP para que se “pongan de acuerdo para no dejarse arrastrar por las demagogias, perfectamente explicables de los pequeños”, una referencia -sin citarlos- a los votos de los partidos nacionalistas e independentistas.

No ha sido el único mensaje critico contra el Gobierno. No en vano, González ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado “se presentan de acuerdo con la Constitución, tres meses antes de acabar el año”, ya que si estos no se aprueban en esos plazos, todo lo que se “hace genera desconfianza y tensiones”. Además, respecto a la polarización, ha señalado que viene “de arriba a abajo” y que la sociedad española “quiere vivir en paz, en armonía y políticas de consenso” y esas últimas se “dan solo entre las grandes fuerzas políticas del centro izquierda y centro derecha”, ya que “todo lo que se polariza en exceso no favorece la convivencia”.