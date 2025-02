El novio de Ayuso se niega a declarar ante la jueza por el presunto fraude a Hacienda

El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha negado a declarar ante la jueza Inmaculada Iglesias, quien le había citado como imputado en la causa en la que se investiga la presunta comisión de dos delitos fiscales y falsificación documental.

Según fuentes presentes en el juzgado, los letrados del empresario han expuesto a la jueza que su cliente no debía declarar porque se vulnerarían sus derechos, al no haber una resolución por parte de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso que habían presentado contra la decisión de abrir una pieza separada por el presunto uso de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos procedentes de la empresa Quirón.

Sin embargo, la jueza ha rechazado esta intención del novio de Ayuso y ha especificado que se había requerido su testimonio en la pieza principal y no en la separada, en la que González Amador presentó su recurso. Al dar por iniciado el interrogatorio, el novio de la presidenta madrileña ha tomado la palabra para asegurar que siempre que ha sido citado se ha "personado para declarar la verdad".

"Cambio de criterio"

Sin embargo, ha explicado después que esta decisión se produce a raíz del "cambio de criterio de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y los aplazamientos exigidos por el Partido Socialista". Y esta postura ha hecho que sus abogados, "aquí presentes los dos, terminantemente me han prohibido declarar hasta que al menos se pronuncie la Audiencia Provincial. Yo soy el primero que quería haber declarado y que esto hubiese finalizado hace un año y no que se siga dilatando, pero ellos me exigen esperar a la resolución de la Audiencia", ha lamentado.

En la pieza separada se investiga, según la Fiscalía, una operación por la que el empresario compró en 2020 a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL, Fernando Camino, la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por 499.836 euros. Según un informe de la Inspección Tributaria, esta sociedad no tenía inmuebles o empleados y su activo material se limitaba a un ordenador portátil "sin valor" y tres aparatos de depilación y remodelación corporal. Es decir, subraya el fiscal, "carecía de valor".

También se han negado a declarar los otros cuatro investigados en el procedimiento, según informan a esta redacción las citadas fuentes presentes en el juzgado.

Un tropezón

Al abandonar el edificio de los juzgados madrileños, ubicado en la Plaza de Castilla, González Amador ha tropezado con la cámara de uno de los múltiples medios de comunicación presentes.

Tanto la Fiscalía como la magistrada habían rechazado supender esta citación, como había reclamado la defensa del empresario, hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera el recurso de apelación que interpuso González Amador después de que se ampliara la investigación abierta contra él con nuevos presuntos delitos en la pieza separada.

Se trata de la quinta cita que había programado la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ya que dicha comparecencia había sufrido cuatro suspensiones.

Tras la comparecencia de González Amador, el diputado de Más Madrid en la Asamblea madrileña ha anunciado su esperanza de que la Audiencia Provincial de Madrid rechace el recurso del novio de Ayuso: "Sería insólito que no respalde a la jueza", dijo ante los medios de comunicación.