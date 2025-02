Mazón se autoexculpa por la DANA y lanza un ataque total contra el Gobierno en su regreso a Madrid

El president de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón ha regresado a Madrid con un nutrido argumentario con el que ha tratado de despejar cualquier atisbo de responsabilidad en su gestión de la DANA. En su primer acto en la capital desde la tragedia del 29 de octubre, en el que no ha contado con el respaldo del líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo, el jefe del Consell ha lanzado un ataque frontal contra el Gobierno, a quien ha vuelto a culpar de prácticamente todo lo ocurrido aquella jornada, y se ha situado prácticamente como una víctima más de la riada. Un "daño colateral", ha admitido el propio president.

Mazón ha defendido que la Generalitat estaba "preparada" para la DANA, que el mensaje de alerta se lanzó a la hora correcta en función de la información suministrada por las agencias estatales (Aemet y la CHJ, de nuevo en el centro de la diana) y que en ningún caso su tardanza en llegar al Cecopi condicionó su envío, que estuvo comunicado durante las horas críticas y que la decisión de no ceder el mando al Gobierno central fue la acertada, algo que cuestiona el propio Feijóo y muchos en su partido.

El president ha realizado posiblemente la explicación más pormenorizada de su versión de la gestión de la emergencia, aportando más información que la suministrada a los grupos parlamentarios. Por ejemplo, ha señalado que mantuvo 16 llamadas telefónicas desde las 17.37 horas del 29 de octubre hasta que llega al Cecopi, tratando de negar así que estuviera incomunicado durante su comida en El Ventorro. Cabe recordar que la UME está movilizada en Utiel desde las 15.00 horas y que el propio Mazón informó a mediodía de desalojos en una residencia de Carlet.

Según ha asegurado, habla con la exconsellera Salomé Pradas (máxima responsable de Emergencias) a las 17.37, las 18.16, las 18.25, las 18.30 y las 19.43 horas. Asimismo, ha enumerado otras conversaciones con responsables de Presidencia, del PPCV o con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

El popular ha mantenido el foco sobre las agencias estatales con competencias en la emergencia, Aemet y la CHJ. La primera falló en las previsiones y la segunda no vio lo que sucedía en el barranco del Poyo, según su versión.

Mazón se basa en los indicadores de precipitaciones de Aemet, que eran de 180 litros en 12 horas, si bien es un umbral, que por tanto indica una cantidad mínima de precipitaciones y no una máxima como trata de dar a entender el jefe del Consell de manera reiterada. El president ha minimizado además el nivel rojo fijado, señalando que es "uno de los muchos" que se declaran en la C. Valenciana, y ha insistido en que Aemet dijo que a la alerta era "hasta las 18.00 horas", pese a la conversación filtrada que prueba que avisó a la Generalitat de que "lo peor" venía a esa hora.

Tampoco ha admitido culpa alguna sobre la hora del envío del SMS de alerta. "¿Cómo se iba a avisar de algo que no se sabía?", se ha preguntado. La tesis del president es que la CHJ solo estuvo pendiente de la posible rotura de la presa de Forata y no del barranco del Poyo, por lo que el mensaje masivo se envía cuando la confederación y el ministerio avisan de un colapso inminente. Es el famoso "apagón informativo" que denuncia el Consell desde el principio.

Asimismo, ha negado igualmente que en esa sala de l'Eliana se esperara a su llegada para enviar el mensaje, como ha preguntado la jueza de Catarroja. "No soy miembro del Cecopi, es imposible que el Cecopi esperara a alquien que no forma parte del órgano decisor", ha señalado tras recordar que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, si es integrante del Cecopi.

Mazón ha defendido la no declaración de la emergencia nacional, como le reclamaba Feijóo. Según ha explicado, quedarse en nivel 2 no tiene relación con la "falta de apoyo" recibida por el Gobierno para la postemergencia, que según el popular ha sido una decisión "fría, medida y calculada" por parte de Pedro Sánchez para dañarle políticamente. "Si no solicitamos la emergencia nacional fue porque ninguno de los técnicos lo consideró necesario y porque confiamos en que el Gobierno colaborara al máximo", ha dicho.

"Yo mismo de arrastré de forma casi obscena ante el Gobierno para que la colaboración fuera total", ha llegado a señalar Mazón, quien ha dicho tener "serias dudas" de que subir el escenario de la emergencia hubiera supuesto más medios.