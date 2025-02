El Gobierno rebaja al mínimo las expectativas para tener Presupuestos

Las posibilidades de sacar adelante los Presupuestos de 2025 se desvanecen. Y con ello la ventana de oportunidad que el Ejecutivo vio en el único año sin elecciones en el horizonte para encauzar la legislatura hasta 2027 con unas cuentas públicas. El propio Pedro Sánchez excluyó la aprobación de los Presupuestos de su lista de cinco principales retos para el actual periodo de sesiones en la reunión interparlamentaria que presidió junto a diputados, senadores y europarlamentarios el pasado 11 de febrero. Tras eludir el compromiso de presentarlos si no se tienen los apoyos garantizados, como se había defendido en principio, en Moncloa reconocen que las expectativas son cada vez más escasas. “No vamos por el buen camino para poder aprobar Presupuestos”, sentencian los colaboradores de Sánchez.

En el Ejecutivo, pese a todo, aseguran que todavía no se resignan a tirar la toalla para mirar ya a los Presupuestos del próximo año. Sin embargo, tanto la iniciativa no de ley de Junts para promover una cuestión de confianza, que se discutirá este martes, como el hecho de que no se hayan sentado antes con los posconvergentes para negociarlos, al no cerrar la carpeta sobre el traspaso de las competencias en inmigración, alejan un giro de última hora. Esta semana previa no dejó de haber conversaciones, según los negociadores del Gobierno, aunque sin avances. El traspaso sigue encallado y “parado” en la “línea roja” del control de fronteras.

El Gobierno se dio de plazo hasta marzo para tener nuevas Cuentas. Más allá de esta fecha, se superaría la barrera de aprobar unas cuentas para menos de medio año, teniendo en cuenta los tiempos para la tramitación y el retraso añadido por la mayoría absoluta del PP en el Senado. El tiempo juega en contra, y por el momento ni siquiera se ha abordado la senda de estabilidad, paso previo imprescindible para elaborar los Presupuestos.

Al igual que políticamente juega en contra la cuestión de confianza. En el Ejecutivo tratan de rebajar su importancia. Se insiste en que una cuestión de confianza es una prerrogativa que solo compete al jefe del Ejecutivo, como así ha quedado remarcado en la nueva redacción de la iniciativa, previa deliberación del Consejo de Ministros. Por tanto, Sánchez no se someterá a ella, aunque salga adelante la iniciativa de Junts. Su relevancia no es jurídica, pero sí simbólica al dar cuenta de la coalición progresista no tiene el respaldo de una mayoría del Congreso.

Algunos de los socios del arco progresista, además, leen la iniciativa de Junts como un hito más para seguir erosionando al Gobierno e ir asfaltando el camino para una moción de censura en la que Junts se sume a PP y Vox. Esta es la tesis que desde hace meses agitan en ERC. Por ello, hay conversaciones a varias bandas para evitar un tercer bloque de abstencionistas en los socios de investidura e intentar aislar a los posconvergentes con la derecha y la ultraderecha.

Mensajes preventivos

Desde el Ejecutivo tienen la seguridad de que enfrente no hay alternativa y que Junts no forzará un adelanto electoral o cambio de Gobierno con PP y Vox. Sin poder institucional ni en la Generalitat ni en ninguna de las grandes ciudades, su principal palanca política sigue siendo la influencia de sus siete votos imprescindibles para Sánchez en el Congreso. Una seguridad, de que no se romperá la cuerda, por la que los socialistas disocian la continuidad de la legislatura del hecho de no aprobar unos Presupuestos.

Hace ya varias semanas se viene lanzando el mensaje preventivo, a modo de pedagogía, de que una nueva prórroga de los Presupuestos no es imprescindible para mantener su hoja de ruta. Se argumenta que las cuentas en vigor, las de 2023, son expansivas y garantizan el despliegue de políticas públicas en defensa del Estado de bienestar.

Acuerdos con ERC y política exterior

Mientras Junts tensa la cuerda, y se empantanan las carpetas pendientes, el Gobierno avanza en los compromisos de investidura firmados con el líder de ERC, Oriol Junqueras. La pasada semana, con el impulso al traspaso de Rodalies, tras el acuerdo para la creación de la empresa pública que presidirá la Generalitat. La siguiente semana, según está previsto, con la condonación de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que se discutirá en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

La intención del 'president de la Generalitat, Salvador Illa, pasa por exigir la condonación del 20% de la deuda. Según la declaración conjunta que firmó conjuntamente con los agentes sociales, esta medida reduciría la deuda de Cataluña en unos 16.000 millones de euros, a los que se suma el ahorro en intereses “en los próximos años” de 1.500 millones.

Entre las dificultades de sacar adelante los primeros Presupuestos de la legislatura cuando se encamina hacia su ecuador, la coyuntura internacional abierta por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca refuerza la intención de Sánchez de seguir hasta 2027. La agenda exterior se ha convertido en prioritaria para el Gobierno y el jefe del Ejecutivo no ha perdido oportunidad para posicionarse con contundencia ante los desafíos planteados. Al igual que en crisis anteriores, Sánchez enmarca las batallas políticas en la UE como prioritarias para impulsar su gestión en clave nacional e insistiendo en la dicotomía del ejecutivo de coalición frente progresista y la “ola ultra” en la que enmarca la alternativa de PP y Vox.