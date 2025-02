La secretaria de Estado de Agricultura responde a Feijóo y su plan fiscal: "No tiene ni idea"

El plan fiscal anunciado ayer por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para “aliviar a los agricultores del infierno fiscal al que les somete el Gobierno central de Pedro Sánchez”, no ha pasado desapercibido en el segundo día de visita en la Región de la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García, que sacó pecho de las inversiones y el compromiso que ha demostrado en los últimos años el Gobierno de España para con el sector agro nacional. "A un gobierno que durante la peor época de la guerra de Ucrania y la sequía inyectó 1.480 millones de euros de ayudas directas al sector y a un gobierno que en sus presupuestos introduce 315 millones para seguros agrarios poco se le puede decir", señaló García, quien también recordó que en la Región de Murcia se están invirtiendo 76 millones de euros para modernizar sus regadíos.

También hizo referencia a una de las medidas anunciadas por el líder popular: la deducción del 25 por ciento sobre los seguros agrarios, "pero yo creo que este señor no tiene ni idea de lo que dice". En este sentido, la secretaria de Estado explicó que las subvenciones de las comunidades y del Ministerio a través de Enesa para la contratación de esos seguros agrarios tienen una media de entre el 48 y el 50 por ciento, y en el caso de los jóvenes del 70 por ciento; todo eso no tributa en el IRPF, no genera ingreso en las bases de cotización de los agricultores, con lo cual es mucho más de lo que está diciendo el señor Feijóo".

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, acompañó a la secretaria de Estado de Agricultura en su visita a Totana. / L.O. M.

Además, recordó que en el año 2023 se estimaba que la reducción de la base imponible para 800.000 agricultores fue de 1.378 millones de euros. "Somos de los pocos países europeos que tiene la bonificación al gasóleo agrícola y la reducción del 15 por ciento de los fertilizantes". En definitiva, Begoña García puso en valor que el Gobierno de España toma decisiones y actúa con hechos frente "a las promesas y anuncios" del PP.

Los regantes de Totana se conectan a las aguas no convencionales

La secretaria de Estado hacía estas declaraciones durante su visita a las obras de un proyecto, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para mejorar el aprovechamiento y gestión de los recursos de aguas no convencionales para la comunidad de regantes del trasvase Tajo-Segura de Totana. Está previsto que estas obras, que suponen una inversión de 31,8 millones de euros, finalicen en marzo de 2026, beneficien a más de 4.000 agricultores y afecte a más de 10.000 hectáreas.

Begoña García explicó que este proyecto permitirá que se gestionen aquí tres tipos de agua: la del trasvase, la que proviene de las desaladoras de Águilas y Torrevieja y la de la EDAR de Totana.

El alcance de la obra incluye la consolidación de la zona regable de Raiguero, Paretón y La Huerta, con 70 kilómetros de conducciones, la construcción de dos nuevas balsas y de una estación de bombeo, y la conexión con la desaladora de Águilas. Además, el proyecto propone acciones medioambientales como la instalación de sondas de humedad, sistemas de seguimiento de la calidad del agua para prevenir la contaminación por nitratos y estructuras vegetales y mejora de la habitabilidad de la fauna.

Tras su visita a Totana, la siguiente parada fue Librilla, donde supervisó el proyecto para la modernización de la zona regable de la comunidad de regantes del trasvase Tajo-Segura de Librilla. Este proyecto, con una inversión de 20,5 millones de euros, incluirá la adecuación de la toma del trasvase, la construcción de una balsa de regulación de 75.000 m3 útiles, una instalación solar fotovoltaica de 450 kilovatios, una red de tuberías y estaciones de bombeo y filtrado. Estos trabajos, sobre 892 hectáreas y con 689 regantes beneficiados, finalizarán en diciembre de este mismo año.