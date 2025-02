Felipe VI quiere acudir a más actos que subrayen la “reconciliación entre españoles” como el de El Campello

En 2024, en dos de los discursos más relevantes de todo el año, el de Navidad y el de los Premios Princesa de Asturias, Felipe VI decidió advertir del peligro que ve en la polarización política que está zarandeando las sociedades occidentales. La historia, dijo en octubre en el Teatro Campoamor, en Oviedo, nos “alerta de los graves riesgos de la polarización, de la negación del otro por sus convicciones o creencias, porque piensa, reza o vota distinto”. En diciembre, subrayó esa misma idea señalando directamente el “clima” político español. “Es necesario que la contienda política, legítima, pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa: una demanda de serenidad”, apuntó.

El jefe del Estado ve indispensable seguir insistiendo en este mensaje y, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, ha pedido participar y mostrar en persona su respaldo a iniciativas "transversales" y de "concordia" que destaquen la “reconciliación entre españoles”. El encargo, según fuentes diplomáticas, llegó a su equipo justo después de que Felipe VI presidiera en El Campello (Alicante), el día 10, la inhumación del republicano Rafael Altamira y su esposa, Pilar Redondo. El jurista –nominado varias veces al Nobel de Paz y de Literatura– y su mujer fallecieron en los años 50 en México, donde se exiliaron tras el golpe de Estado de Francisco Franco y el inicio de la guerra civil.

En el acto de la semana pasada, Felipe VI presidió por primera vez el funeral de un represaliado por el franquismo y celebró que acudieran representantes de todos los partidos. No faltó ninguno de los que forman parte de la corporación municipal, presidida por el PP, y en la que están políticos del PSOE, Vox, Compromís, Per El Campello (XEC), Acord per Guanyar y EUPV-Podem.

La tarea de repatriar los restos empezó en 2022 y ha sido una labor en la que han participado desde la Generalitat, encabezada entonces por Ximo Puig (PSOE), hasta el Ayuntamiento (PP), pasando por la Embajada de España en México y, en la última fase, de nuevo el Gobierno valenciano, ya presidido por Carlos Mazón (PP).

En la Zarzuela reciben cada semana decenas de invitaciones para los Reyes y la mera selección incluye la posibilidad de enviar un mensaje. En el caso de El Campello el recado fue transparente, sobre todo porque este funeral de un represaliado por el franquismo se celebró seis semanas después de que este diario publicara, el 27 de diciembre, que el Gobierno de Pedro Sánchez quería que Felipe VI estuviera presente, el 8 de enero, en el acto inaugural del cincuentenario de la muerte de Franco.

El jefe del Estado, sin embargo, comunicó días después que no aceptaba la invitación “por razones de agenda”. Desde que Sánchez había dado a conocer, el 10 de diciembre, su plan para recordar con numerosos actos, durante todo 2025, la muerte del dictador, tanto PP como Vox se habían mostrado en contra. Los populares porque lo ven como “una cortina de humo para hablar de Franco y no de los problemas del Gobierno”; la ultraderecha, porque considera que Sánchez intenta imponer “una visión única y divisiva del pasado”.

¿Participará Juan Carlos I?

Cuando Moncloa recibió la negativa de la Casa del Rey, fuentes del Gobierno informaron de que habían acordado con la Zarzuela que Felipe VI sí acudiera a acontecimientos sobre la liberación de los campos de concentración nazis y a un evento, el 22 de noviembre, titulado “La monarquía y la democracia” y todavía sin definir. Ese día de 1975 Juan Carlos I fue proclamado rey por las Cortes Generales. ¿Estará presente en ese acto el exjefe de Estado, expatriado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde 2020? Una incógnita sin desvelar que seguro que traerá cola.

Suscríbete para seguir leyendo