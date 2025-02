Sumar cree que el PSOE se verá “forzado” a rectificar para salvar la negociación de Presupuestos

El rechazo frontal de Moncloa a alterar sus planes de hacer tributar el nuevo salario mínimo (SMI) no parece hacer mella en Sumar, donde creen que es "cuestión de tiempo" que el Minsiterio de Hacienda desande sus pasos y rectifique esta decisión. Mientras Yolanda Díaz sigue amenazando con corregir al Gobierno en el Congreso, en sus filas siguen llamando a negociación a María Jesús Montero, pero se muestran "muy tranquilos" sobre este asunto y siguen convencidos de que habrá un punto de inflexión. Creen que la titular de Hacienda se verá "forzada" a una rectificación en las próximas semanas si quiere tener alguna opción de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año 2025.

Los argumentos no se han movido un milímetro en ninguna de las dos partes del Gobierno. Mientras los socialistas aseguran que "la decisión está tomada", Yolanda Díaz multiplica sus intervenciones públicas para seguir presionando por un cambio. El debate público, creen, está ganado, y se dicen dispuestos a llegar "hasta el final" con la proposición de ley que registraron en el Parlamento, donde el PSOE se ha quedado solo a la hora de defender que el nuevo salario de 1.184 euros en 14 pagas tribute IRPF. Tanto los partidos de oposición como los socios habituales de Gobierno, incluido el socio minoritario de coalición, han rechazado la medida.

Sumar se agarra también a este rechazo generalizado para mantener su convicción de que Hacienda tendrá que rectificar. Por esa rectificación, creen, pasará cualquier opción para sacar adelante los Presupuestos, que serían un balón de oxígeno para la legisaltura de Pedro Sánchez, que gobierna sin presupuestas desde el año 2022, en la anterior legislatura. Y asumen que en las negociaciones presupuestarias, el resto de socios de Gobierno pondrán esta exigencia sobre la mesa como condición previa para sentarse a negociar las cuentas.

El Congreso inicia la cuenta atrás

"Están enrocados pero lo tienen perdido", resume una fuente de Sumar, donde están convencidos de que el PSOE dará pasos en las próximas semanas. Este martes el Congreso califica las tres proposiciones de ley que han llegado para enmendar a Hacienda y activa el reloj de 30 días para que el Gobierno presente posibles vetos por motivos presupuestarios.

En caso de que presente un veto para impedir el debate parlamentario, Sumar podrá unirse al PP en la Mesa, donde hacen mayoría, para levantar ese veto y llevar a debate las iniciativas. Sin embargo, los de Yolanda Díaz no creen siquiera que vaya a llegarse a ese punto. "Esto se va a solucionar antes", resumen desde la dirección, donde incluso dudan de que el Gobierno llegue a presentar un veto formal en el Congreso, ante la soledad de los socialsitas sobre este asunto y su previsible derrota.

Sí creen Sumar que es posible llegar a posiciones intermedias que permitan dar a Montero una salida airosa. "Hay que ponerle un puente de plata", resumen desde la formación. Fuentes del grupo parlamentario vienen defendiendo que la necesidad de "darle una salida" a la titular de Hacienda para evitar lo que sería una desautorización en toda regla que podría suponer, por ejemplo, el incremento del mínimo exento.

La vía de las reducciones a la hora de calcular la base del IRPF podría ser una opción para llegar una fórmula que evitara a los salarios más bajos tener que tributar. En este mismo sentido se pronunció este lunes Yolanda Díaz, donde se mostró dispuesta a mover sus posiciones para lograr un punto común: "Lo que me han enseñado en mi casa es negociar sin decirle a nadie que por aquí no voy a pasar", defendió, rechazando la posibilidad de sentarse en una mesa bajo la premisa de "no voy a mover una coma".

En Sumar también presionan ahora la posición que mantienen los socialistas en País Vasco, donde PSE y PNV han pactado una reforma fiscal que incluye modificar la ampliación de la exención de pagar el IRPF desde los 14.000 euros actuales hasta las rentas de hasta 19.000 euros, en el marco de las competncias forales. Este incremento es superior al límite establecido en el régimen común que rige en el resto del Estado (a excepción de Navarra), situado en los 15.876 euros.

En las filas de Díaz apuntan a que "es inongruente" que el Gobierno central pida a los perceptores del salario mínimo tributar el IRPF mientras "en País Vasco, junto a tu socio de Gobierno, estás presentando todo lo contrario, que es elevar el mínimo exento bastante más por encima del SMI".