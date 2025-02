Junts avisa a Díaz de que votará 'no' a la reducción de la jornada laboral "si no quiere modificar una coma" de la propuesta

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido este sábado de que no apoyarán la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas si el gobierno español no se abre a introducir cambios en la propuesta. "Si Yolanda Díaz no quiere modificar una coma de la propuesta que ha hecho, el 'no' de Junts lo tiene asegurado", ha aseverado. Según el secretario general de Junts, tal y como está planteada ahora la propuesta es "un error", porque "debilita el diálogo social y la negociación colectiva" y tendría "unos efectos devastadores", sobre todo entre la pequeña y la mediana empresa. Turull ha explicado que el secretario de Estado de Trabajo y la dirección política de Sumar se dirigieron a ellos para negociar y ha dejado claro que no lo harán "en público".

Desde Lleida, el secretario general de Junts ha vaticinado que, de salir adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, algunas personas pasarán a trabajar "cero" porque algunas empresas tendrán que cerrar y habrá otras que no podrán mejorarles las condiciones porque tendrán que hacer frente a "más costes salariales". Turull ha reprochado al Gobierno español que no se puede pretender "pasar a la historia" por ser el primero que rebaja la jornada laboral "sin tener en cuenta todos los efectos que tiene". En este sentido, ha puesto de ejemplo las dificultades que podrían tener las farmacias para encontrar más profesionales o las empresas auxiliares que prestan servicios por horas a la administración.

Llamamiento de los sindicatos

Mientras tanto, los líderes en Cataluña de CCOO, Javier Pacheco, y UGT, Camil Ros, han pedido también este sábado a los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, entre los que está Junts, que apoyen la tramitación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral y que negocien después un "acuerdo equilibrado".

Los secretarios generales de los dos principales sindicatos catalanes se han manifestado en esta línea tras reunirse en Barcelona con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

En declaraciones a los periodistas, Pacheco ha asegurado que han transmitido a la ministra el "firme compromiso" de los dos sindicatos con la propuesta de reducción de las horas de trabajo y ha asegurado que la defenderán también en el proceso de tramitación de enmiendas. Ha instado a "agilizar" los plazos para que la propuesta llegue "lo antes posible" al Congreso. Tras calificar la reducción de la jornada como una "mejora social histórica", ha subrayado que ésta debería tener "el apoyo del conjunto del arco parlamentario". "Y si no es así tendrán que pasar la factura a la ciudadanía", ha alertado.

Por su parte, Ros ha destacado también en declaraciones a los periodistas la necesidad de que la propuesta pueda debatirse en el Congreso, por lo que ha instado a todos los grupos y, especial, "a la mayoría de investidura" a permitir que sea aceptada a trámite. A continuación, ha pedido que en el debate de enmiendas "se continúe el proceso de negociación para llegar a un acuerdo equilibrado".

"Trabajar menos lo piden la mayoría de los trabajadores, voten lo que voten. Ese es el clima mayoritario. Ahora es más el momento de las reuniones que de las declaraciones", ha señalado el secretario general de UGT. Los dos líderes sindicales han recordado que CCOO y UGT han convocado una movilización en Barcelona el domingo 4 de marzo para reivindicar en la calle la reducción de la jornada laboral.

Salario mínimo

Sobre el salario mínimo interprofesional (SMI), Jordi Turull ha reiterado en su comparecencia en Lleida que Junts pretende que el importe se adecue al coste de la vida en Cataluña, que aquí es un 7,5% superior al resto del Estado. "Queremos que no sea uniforme para todos, porque entonces generaría desigualdades", ha señalado.

El secretario general de Junts ha subrayado que Cataluña es "un infierno fiscal" y que "ya basta con pagar tantos impuestos". En este sentido, ha recordado que "tenemos el IRPF más alto y ahora sólo falta que a las clases más bajas también se les penalice con esto".

Por otra parte, Turull no ha sido pedir al gobierno español que "evite según qué espectáculos" entre ministros y vicepresidentes, en alusión al desacuerdo entre los ministros del PSOE y Sumar por la tributación del salario mínimo interprofesional.