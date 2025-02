ERC y Junts facilitan que el Congreso inste al Gobierno alargar la vida útil de las nucleares como pide el PP

Nueva evidencia de la complejidad de unir al bloque de la investidura. Tras un arranque de año en el que Junts y PNV hicieron caer la prórroga del impuesto a las grandes empresas energéticas, ahora han sido ERC y los posconvergentes los que han facilitado este miércoles la aprobación de una iniciativa del PP en la que se insta al Ejecutivo a extender "la vida útil de las centrales nucleares existentes" en España. Una posición que entre en conflicto con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez y de sus aliados de Sumar.

En el primer pleno ordinario de 2025, el bloque que hizo posible la investidura de Sánchez ha vuelto a dar pruebas de las diferencias que separan a sus integrantes. Sin llegar a respaldar la iniciativa, posconvergentes y jeltzales se han abstenido en la votación de una proposición no de ley del PP, un gesto más que suficiente para que la iniciativa salga adelante. El texto, el cual no tiene carácter vinculante, insta al Gobierno a extender la vida de las nucleares y a facilitar "la sostenibilidad económica" de las mismas "de modo que refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición ecológica".

Además, el texto aprobado por la Cámara Baja exige la derogación del artículo 10 de la Ley de Cambio climático y Transición Energética, el cual establece la prohibición de otorgar "nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas" de instalaciones nucleares. También plantea la apertura de un diálogo con todos los municipios y comunidades que se verían afectados por el cierre de las centrales y adoptar las medidas para que este sector pueda aprovechar las oportunidades de la Ley sobre Industria de Emisiones Netas de la Unión Europea.

Pese a que el texto no es vinculante y el Gobierno no está obligado a cumplir con ninguna de las peticiones que recoge, su aprobación demuestra la complejidad a la que se enfrenta el Ejecutivo a la hora de cerrar medidas con todos sus socios. El ejemplo más claro fue la prórroga del impuesto energético, exigida por BNG, Podemos, EH Bildu y ERC, que no salió adelante porque el PNV Y Junts se opusieron.