El Gobierno cierra la puerta a negociar e insiste en que Díaz sabía de la tributación del SMI: “La decisión está tomada”

El Ministerio de Hacienda no piensa rectificar su polémica iniciativa para que el salario mínimo interprofesional (SMI) tribute por IRPF. A pesar de reconocer la “presión” de la mayoría del arco parlamentario, incluido el PP, y más visiblemente de Yolanda Díaz, como se visibilizó en la tensa rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, en Moncloa trasladan de forma tajante que “la decisión está tomada”. En el entorno de la vicepresidenta segunda, sin embargo, no tiran la toalla. Entienden que “siempre hay margen para negociar” en el seno del Ejecutivo y elevar el mínimo exento para que no tribute el SMI tras su subida a 1.184 euros.

Desde la convicción de tener la razón, en Sumar descargan la responsabilidad sobre el departamento de María Jesús Montero. Aseguran respetar sus competencias en esta materia dentro del Gobierno, pero al mismo tiempo apuntan a la espada de Damocles que sí hay en el Congreso, con tres iniciativas registradas para modificar la tributación del SMI: una del socio minoritario del Gobierno, otra del PP y una última del PP. Están convencidos de que Montero dará marcha atrás en sus planes, ante lo "impopular" de su planteamiento.

"Si no lo hacen ellos, lo hará el Parlamento", destacan desde el grupo parlamentario de Sumar, donde ven posible un acuerdo para elevar el mínimo exento de tributación y acompasarlo de nuevo al salario mínimo. Pero en caso de no haberlo, no dudan en deslizar que unirán votos con el PP para sacar adelante la medida, apelando a la separación de poderes y la democracia.

Después del golpe en la mesa de Díaz este martes, cuando acusó al ala socialista del Ejecutivo de alejarse de la "justicia fiscal", la vicepresidenta segunda pasa ahora a un segundo plano y delega la presión en el grupo parlamentario y la soledad del PSOE en este asunto. Este mismo miércoles en la sesión de control, Díaz se dejó ver sonriendo junto al presidente de Gobierno, ocupando el escaño de una María Jesús Montero que se ausentó durante la sesión.

Este martes hasta los populares registraron una proposición de ley en este sentido, que se unió a las de Podemos y Sumar. El Ejecutivo podría vetarlas por su afectación presupuestaria si logra mayoría para ello en la Mesa del Congreso, algo que en Sumar no contemplan. "Si haces eso, es que has perdido", destacan fuentes próximas a Yolanda Díaz, donde ven ganada la batalla pública y ahora esperan a que los socialistas mueva fichan.

El desconcierto

El choque entre PSOE y Sumar por la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) continúa opacando una de las medidas estrella del Gobierno de coalición tras aprobarse este martes su subida. Pero no es solo esta iniciativa. El desconcierto está muy extendido entre las filas socialistas. “Teníamos una semana muy favorable por delante: el aniversario de la ley contra la violencia de género, las mejoras en la ley de dependencia, la subida del SMI y la convalidación del decreto con la revalorización de las pensiones y el escudo social. Pero todo ha quedado opacado por este nuevo choque”, señala un miembro de la ejecutiva del PSOE. “Hemos perdido una semana para hacer pedagogía. Normalmente no tenemos tiempo, porque la actualidad va a un ritmo vertiginoso. Pero este asunto ya estaba en el debate público y deberíamos haber aprovechado para explicar nuestra posición. Ahora, en cambio, nos hemos quedado bastante solos”, añade otro.

Un tercer interlocutor ofrece una versión más matizada. Por un lado, afea el “populismo fiscal” de Díaz. “El debate sobre no pagar impuestos siempre es peligroso para la izquierda”, dice. Por otro, carga contra la decisión del Gobierno de confirmar precisamente el martes, cuando se aprobó la subida del SMI, que sus perceptores pasarían en algunos casos a pagar el impuesto sobre la renta. “Nadie entiende cómo se ha gestionado todo esto”, concluye.

Versiones distintas

Mientras tanto, la Moncloa y Díaz continúan trasladando versiones contrapuestas sobre el debate. Si Díaz aseguró en público que no tenía conocimiento de la decisión tomada por Hacienda, con quien dijo haberse reunido esa misma mañana sin que le hubiera trasladado sus planes, en Moncloa insisten en que se sabía de la decisión previamente. Ya este martes, en la parte socialista del Gobierno sostenían que “no le puede coger por sorpresa”.

Apuntaban así a que Díaz conocía la postura de Hacienda porque se discutió durante los últimos días y así se le habría trasladado. Además, fuentes de Moncloa concluían tajantes que “la política fiscal la decide Hacienda” y justifican que “llegado un punto” de ingresos se deben comenzar a tributar.

En esta línea, señalan que los 2.000 millones que se dejarían de percibir si no tributa el SMI desajustarían las cuentas, máxime después de que se haya tumbado el impuesto a las energéticas. Una cantidad que, dicen, sería el presupuesto total del Ministerio de Vivienda, y apelan a la necesidad de financiar el Estado de bienestar y los servicios públicos. Este mismo miércoles se convalidará el decreto con el escudo social con la prórroga de medidas como la bonificación al transporte público, la revalorización de las pensiones o las ayudas a la DANA.

La versión no puede ser más distinta en el equipo de Yolanda Díaz, donde insisten en que no fue informada de que se iban a confirmar los planes de Hacienda. Y van más allá, apuntando a que ni siquiera el ala socialista del Gobierno estaba al tanto de la postura que iba a anunciar Hacienda. "Estaba pactado lo que se iba a decir en Consejo de Ministros", apuntan estas fuentes.

El plan inicial era centrar el discurso en la subida del SMI, pero la confirmación de de que tendrían que pagar IRPF los salarios más bajos echó por tierra sus planes, y la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros fue una exhibición de estas discrepancias. Creen en Sumar que la ministra de Hacienda "ha calculado mal" el anuncio y creen que ha sido una decisión que ha tomado en solitario, sin contar con el resto del Gobierno, tampoco del PSOE.

Sobre el “debate” fiscal, al que también hizo referencia Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno, lo definen como “sano” y asumen que “no podemos estar de acuerdo en todo”. El jefe del Ejecutivo evitó defender la tributación del SMI en su intervención, para centrarse en vender la subida y cuestionar a Alberto Núñez Feijóo.

"Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el SMI, para que no tuvieran retención en el IRPF. Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el SMI. ¿Sabe por qué tenemos este debate? Porque el Gobierno ha subido el salario mínimo interprofesional el 61%", le respondió al líder de la oposición.