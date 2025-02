La Audiencia de Barcelona confirma el archivo de la querella por torturas durante el franquismo

La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la querella presentada por el presidente de la Asociación Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, el sindicalista Carles Vallejo, por crímenes de lesa humanidad, por los malos tratos que sufrió durante sus detenciones en los 70 en la comisaria de Via Laietana. El tribunal ratifica la decisión de la jueza de Barcelona Carmen García de que los hechos que denuncia están prescritos y el principio de legalidad e irretroactividad de las normas penales, según el cual en el momento en que se produjeron las torturas no existía el delito de crímenes de humanidad. Iridia y Omnium Cultural, que han colaborado en la presentación de esta querella, han anunciado que recurrirán esta decisión..

"La comisaría de la Via Laietana es el agujero negro de la represión del franquismo", explicó a ese diario Vallejo después de presentar la querella, cuya admisión fue apoyada por primera vez por la fiscalía. Este sindicalista fue detenido en dos ocasiones el 17 de diciembre de 1970 y el 3 de noviembre de 1971 por su militancia política y sindical durante la dictadura, en la que se perseguía a los disidentes del franquismo. Durante ambos arrestos sufrió torturas físicas y psicológica. La querella por crímenes de lesa humanidad iba dirigida contra seis miembros de la policía franquista.

La resolución de la Audiencia se basa en los argumentos habitualmente esgrimidos en los archivos de querellas por crímenes del franquismo: la prescripción de los delitos y el principio de legalidad e irretroactividad. Sin embargo, en este caso se rechaza la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Según la abogada que ha llevado el pleito, Laura Meida, el tribunal considera que "es un requisito imprescindible para la aplicación de esta ley la previa declaración de responsabilidad penal de una persona en concreto y por un delito en concreto". La entidad Iridia remarcan esta "inaplicabilidad porque los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la normativa internacional de los derechos humanos, no son amnistiables y, además, en ningún caso, puede suponer un obstáculo para iniciar una investigación penal".

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha asegurado que es “inadmisible este nuevo archivo, que se suma a una dinámica, ya no solo de no reparación, sino de no reconocimiento de las víctimas del Franquismo”. Para Antich, es "dinámica judicial" de no reconocer los crímenes de lesa humanidad “obliga como sociedad civil a seguir picando piedra para mantener viva la memoria democrática y exigir la tan necesaria reparación a las víctimas. Solo así, con memoria, verdad y justicia se podrá avanzar en la construcción de una verdadera sociedad democrática”.

La vía internacional

Además de presentar un recurso, Irídia y Òmnium están estudiando las vías internacionales para "denunciar que los tribunales del Estado español siguen archivando sistemáticamente "las querellas por crímenes de lesa humanidad durante el Franquismo. Estas dos entidades recuerdan que en el caso de Carles Vallejo, la fiscalía se posicionó a favor de admitir la querella a trámite por “la obligación de garantizar no solo el derecho a la justicia, sino también el derecho a verdad y a la reparación de las víctimas”. La Generalitat también se personó como acusación popular.

La querella de Carles Vallejo fue la primera del Estado español presentada después dela entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática (LMD), según la cual, se tendría que “garantizar la tutela judicial en los procedimientos encaminados a la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados relacionados con las víctimas”. A pear de ello, todas las querellas presentadas a raíz de esta legislación han acabado archivadas.